Tiroler Reisebüros mit Kundenzuwachs, bei Reisen "Sicherheit gefragt"

Auch Spanien sei weiter gefragt. In der Ferne ziehe es die Tirolerinnen und Tiroler etwa nach Thailand und auf die Malediven. Indes würden entgegen des Klischees nicht nur "betagte und betuchte Leute" im Reisebüro buchen. Auch Jüngere suchten aufgrund der aktuellen Lage vermehrt "Sicherheit". Die "Erfahrung und Expertise der Reisebüros ist gefragt", freute sich die Fachgruppenobfrau. Essenziell sei auch der "menschliche Ansprechpartner". Im Ernstfall und bei Problemen sei dieser erreichbar und man lande nicht bei einem anonymen "Callcenter-Mitarbeiter".

Finanziell geben die Tiroler aktuell für Reisen mehr Geld aus als in anderen Bundesländern. In Tirol würden 2.500 Euro pro Person und Jahr in Urlaube fließen, österreichweit seien es 2.200 bis 2.300 Euro. 19 Tage mit Übernachtung stünden bei den Tirolerinnen und Tirolern dabei im Schnitt zu Buche. Neben dem Trend zu mehr All inclusive - bei dem nach einem früheren Hype zwischenzeitlich die Buchungslage abgeflacht war - sei indes auch "Food Tourism" ein Thema, also die vermehrte Nachfrage nach fernen Destinationen aufgrund der Kulinarik, sowie Naturerlebnisse wie Safaris.

Die Preise seien indes auch zuletzt gestiegen, allerdings nicht mehr so sprunghaft wie in der jüngeren Vergangenheit, sagte Haberl auf Nachfrage. Bei der Buchung im Reisebüro würden Kundinnen und Kunden jedenfalls nicht mehr zahlen als bei einer direkten Buchung, erläuterte sie. Die Reisebüros würden ihre Einnahmen aus Provisionen der Hotels beziehen, für den Kunden ändere das am Endpreis nichts.