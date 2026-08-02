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Verkehrsbüro ist wieder in der Gewinnzone

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Das Verkehrsbüro ist zur Hälfte an der DDSG beteiligt
©APA/APA/AFP/JOE KLAMAR
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Das Österreichische Verkehrsbüro hat das Jahr 2025 bei einem Umsatz von 14,5 Mio. Euro mit einem Gewinn von 1,21 Mio. Euro abgeschlossen. Damit verzeichnete der heimische Tourismuskonzern eine Trendwende. Denn im Jahr zuvor schrieb er noch Verluste in Höhe von 5,18 Mio. Euro. Das Ergebnisplus verdanke das Verkehrsbüro vor allem dem Bereich Hospitality, also den Hotels, sowie Beteiligungen wie der DDSG Blue Danube Schifffahrt, teilte das Unternehmen auf APA-Anfrage mit.

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Zum Verkehrsbüro gehören unter anderem die Ruefa-Reisebüros und die Kongress- und Event-Organisation Austropa. Weiters zählt Eurotours als Reiseveranstalter - unter anderem für Hofer-Reisen - zu dem Tourismuskonzern. Das Unternehmen hält auch 67 Prozent an Intertravel, einem Reisebüro und Reiseveranstalter, und eine Beteiligung in Höhe von 50 Prozent an der DDSG Blue Danube Schifffahrt.

Der Bereich Hospitality umfasst die Hotels und Palais Events. Im Bereich der Hotellerie betreibt das Verkehrsbüro 16 Austria Trend Hotels, zwei Hotels der Marke Spark by Hilton sowie im Rahmen eines Franchise-Vertrages mit der Radisson Hotel Group vier weitere Hotels. Zu Austria Trend Hotels international zählt auch ein Haus in Ljubljana, Slowenien. Die Hotels werden als Pacht- oder Managementbetriebe geführt.

Die Verkehrsbüro-Tochter Palais Events Veranstaltungen ist Betreiber der Event-Locations Palais Ferstel, Palais Daun-Kinsky, Wiener Börsesäle sowie des Cafe Central.

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