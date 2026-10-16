Gemüse-Krise: Ardo-Schließung, Ernteausfälle und blockierte Investitionen

Die Schwierigkeiten der heimischen Gemüseproduktion beschränken sich nicht auf die Verarbeitungskapazitäten. Hitze und Trockenheit haben die Landwirtschaft 2026 erheblich belastet. Laut Landwirtschaftskammer Österreich und dem Branchenverband für Obst und Gemüse (ÖBOG) wird im Obstbau mit rund 30 Prozent weniger Ernte gerechnet, im Gemüsebau liegt das erwartete Minus durchschnittlich bei 40 Prozent.

Bei einzelnen Kulturen wie Chinakohl und Kraut betrugen die Verluste in manchen Regionen bis zu 50 Prozent. Bei Zwiebeln und Karotten lagen die Ertragseinbußen nach Angaben der Bauernvertreter bei rund 25 Prozent. In der Steiermark wird eine Apfelernte von etwa 90.000 Tonnen erwartet, österreichweit sind es laut aktueller Prognose rund 130.000 Tonnen. Damit liegt die Apfelernte rund 35 Prozent unter dem Vorjahresniveau.

Auch der geschützte Gemüseanbau unter Glas und Folie blieb von den hohen Temperaturen nicht verschont. Bei mehr als 30 Grad stellen Pflanzen ihr Wachstum ein. Besonders der Tomatenanbau sei dadurch im Juli und August stark beeinträchtigt worden, erklärte ÖBOG-Obmann Manfred Kohlfürst. Bei Gurken, Paprika und Melanzani hätten sich die hitzebedingten Ausfälle im Herbst teilweise ausgleichen lassen.

Die geplante Ardo-Schließung wirkt sich bereits auf die Anbauplanung aus. Der Herbstanbau von Tiefkühlspinat für die Ernte im kommenden Frühjahr wurde nicht durchgeführt. Saatgut sei bereits bestellt worden und liege nun bei den Bauern beziehungsweise der ETG, berichtete Karl Auer, Obmann des Niederösterreichischen Gemüsebauverbandes. Bei Spinat, Grünerbsen, Edamame und Gewürzkräutern für die Tiefkühlproduktion sei der Ertrag aufgrund der Sommerhitze mindestens um 30 Prozent niedriger.

Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger und Kohlfürst fordern daher Investitionen in Bewässerung, Wasserspeicher, Hagelschutz, widerstandsfähige Sorten und leistbare Versicherungslösungen. Für die gestiegenen Bewässerungskosten brauche es rasche und unbürokratische Unterstützung.