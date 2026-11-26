Der Black Friday ist für viele Österreicher ein Anlass, geplante Anschaffungen vorzuziehen oder sich Wünsche zu erfüllen. Laut einer aktuellen Umfrage des Onlinehändlers Alza planen fast sieben von zehn Befragten einen Einkauf oder ziehen diesen zumindest in Betracht. Besonders gefragt ist Elektronik. Für 53 Prozent ist die Höhe des Rabatts das entscheidende Kriterium.

An der Umfrage nahmen 640 Personen teil. 60 Prozent wollen sich bei ihren Einkäufen von den aktuellen Angeboten inspirieren lassen. Weitere acht Prozent haben ihre Wunschprodukte bereits vor Beginn der Aktion ausgewählt.