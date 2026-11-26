Laut einer Umfrage des Onlinehändlers Alza planen fast sieben von zehn Befragten einen Einkauf am Black Friday oder ziehen ihn zumindest in Betracht. Elektronik steht dabei besonders hoch im Kurs, drei Viertel rechnen mit Ausgaben von mindestens 200 Euro.
Der Black Friday ist für viele Österreicher ein Anlass, geplante Anschaffungen vorzuziehen oder sich Wünsche zu erfüllen. Laut einer aktuellen Umfrage des Onlinehändlers Alza planen fast sieben von zehn Befragten einen Einkauf oder ziehen diesen zumindest in Betracht. Besonders gefragt ist Elektronik. Für 53 Prozent ist die Höhe des Rabatts das entscheidende Kriterium.
An der Umfrage nahmen 640 Personen teil. 60 Prozent wollen sich bei ihren Einkäufen von den aktuellen Angeboten inspirieren lassen. Weitere acht Prozent haben ihre Wunschprodukte bereits vor Beginn der Aktion ausgewählt.
Elektronik ist die gefragteste Kategorie
Unter jenen Befragten, die eine bevorzugte Produktkategorie nannten, entschieden sich 58 Prozent für Elektronik. Spielzeug und Unterhaltung kamen auf elf Prozent, kleine Haushaltsgeräte auf sieben Prozent. Jeweils rund drei Prozent nannten große Haushaltsgeräte sowie Sport und Outdoor.
„Die beliebteste Kategorie auf Alza.at ist laut Umfrage Elektronik. 58 Prozent der Befragten, die eine bevorzugte Produktkategorie angaben, nannten sie als wichtigste Kategorie für ihre geplanten Einkäufe“, sagt Lukas Mikolasek, Geschäftsführer von Alza Österreich.
Drei Viertel planen Ausgaben ab 200 Euro
Bei den geplanten Ausgaben zeigt sich eine hohe Kaufbereitschaft: 47 Prozent der Befragten wollen mehr als 400 Euro ausgeben. Weitere 26 Prozent rechnen mit einem Budget zwischen 200 und 400 Euro. Damit planen insgesamt rund drei Viertel Ausgaben von mindestens 200 Euro.
Im Vordergrund stehen dabei die eigenen Wünsche. Drei Viertel der Befragten möchten hauptsächlich für sich selbst einkaufen. Zwölf Prozent planen vor allem Geschenke für Familie und Freunde. Etwa ebenso viele wollen ihre Einkäufe zwischen sich selbst und ihrem Umfeld aufteilen.