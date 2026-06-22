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Eva-Maria Pürmayer: Hotellerie zwischen Wandel und Wurzeln

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Vom Wirtshauskind zur Power-Geschäftsführerin: Eva-Maria Pürmayers außergewöhnlicher Weg

In dieser Folge von oö ungefiltert steht Eva-Maria Pürmayer, Geschäftsführerin des Genießerhotels Bergergut in Afiesl, im Mittelpunkt. Sie erzählt die Geschichte eines Familienbetriebs, der sich über Generationen hinweg von einem landwirtschaftlichen Betrieb und einer Weberei zu einem der renommiertesten Hotels Österreichs entwickelt hat.

Eva-Maria Pürmayer berichtet offen von ihrem persönlichen Weg. Als Tochter des Hauses wuchs sie mitten im Hotelbetrieb auf und übernahm nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters bereits in jungen Jahren Verantwortung für das Unternehmen. Im Gespräch spricht sie über die Herausforderungen dieser Zeit, über Mut, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und die Erfahrungen, die sie als Unternehmerin geprägt haben.

Ein zentrales Thema der Episode ist die Philosophie des Bergerguts. Authentizität, Gastfreundschaft und Genuss stehen dabei im Mittelpunkt. Das Haus hat sich bewusst auf Rückzugsorte für Paare spezialisiert und setzt auf persönliche Begegnungen sowie individuelle Erlebnisse.

Darüber hinaus gibt Eva-Maria Pürmayer Einblicke in ihren Führungsstil und erklärt, wie es gelingt, auch in einer ländlichen Region engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen und langfristig zu begeistern. Sinnstiftung, Wertschätzung und eine lebendige Unternehmenskultur spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Auch aktuelle Herausforderungen in Tourismus und Hotellerie werden angesprochen. Themen wie Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und veränderte Gästebedürfnisse betrachtet sie differenziert – stets mit dem Blick darauf, dass echte menschliche Begegnungen durch keine Technologie ersetzt werden können.

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