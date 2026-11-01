AMS muss Nachzahlungen an 250.000 Menschen stemmen

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Nachdem vom AMS an etwa 250.000 Menschen zu wenig Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe ausbezahlt worden ist, muss die Behörde die Summe selbst stemmen. Es gibt kein Sonderbudget, geht aus einem Bericht der "Kronen Zeitung" (Sonntag) hervor. Durchschnittlich fehlten 1,10 Euro pro Tag. Wie berichtet belaufen sich die Gesamtkosten auf etwa 135 Mio. Euro. Das AMS meldet sich, sobald der Einzelfall geprüft ist, heißt es laut Bericht aus dem Sozialministerium.

von APA