Dürrehilfe im Burgenland: So viel Geld gibt es jetzt für zugekauftes Futter

Tierhaltende Betriebe im Burgenland können ab sofort eine Dürrehilfe für zugekauftes Futter beantragen. Das Land übernimmt bis zu 30 Prozent der nachgewiesenen Kosten für Ersatzfutter, mindestens 500 und höchstens 5.000 Euro pro Betrieb. Insgesamt stehen dafür 300.000 Euro bereit, wie der Landesmedienservice Burgenland mitteilt.

Gefördert wird Futter, das zwischen 1. Juli 2026 und 31. März 2027 gekauft wurde oder wird. Anträge sind laut der Informationsseite des Landes bis 31. März 2027 möglich, pro Betrieb ist ein Antrag zulässig. Die Prämie muss nicht zurückgezahlt werden.