Dürrehilfe im Burgenland: So viel Geld gibt es jetzt für zugekauftes Futter

Nach dem Dürrejahr müssen viele burgenländische Bauern Futter für ihre Tiere zukaufen. Das Land übernimmt nun einen Teil der Kosten. Wie hoch die Prämie ist, wer sie bekommt und bis wann der Antrag läuft.
Tierhaltende Betriebe im Burgenland können ab sofort eine Dürrehilfe für zugekauftes Futter beantragen. Das Land übernimmt bis zu 30 Prozent der nachgewiesenen Kosten für Ersatzfutter, mindestens 500 und höchstens 5.000 Euro pro Betrieb. Insgesamt stehen dafür 300.000 Euro bereit, wie der Landesmedienservice Burgenland mitteilt.
Gefördert wird Futter, das zwischen 1. Juli 2026 und 31. März 2027 gekauft wurde oder wird. Anträge sind laut der Informationsseite des Landes bis 31. März 2027 möglich, pro Betrieb ist ein Antrag zulässig. Die Prämie muss nicht zurückgezahlt werden.
Wer Anspruch auf die Prämie hat
Antragsberechtigt sind natürliche und juristische Personen, die einen gewinnorientierten landwirtschaftlichen Betrieb führen. Betriebssitz und Tiere müssen im Burgenland sein. Zum Stichtag 1. Juli 2026 mussten mindestens drei Großvieheinheiten gehalten werden. Handelsbetriebe und öffentliche Stellen sind von der Förderung ausgeschlossen.
Als Futter gelten laut Land unter anderem Raufutter, Pressschnitzel, Trockenschnitzel, Silomais, Grassilage sowie Körnermais und Futtergetreide. Grundlage der Förderung ist eine Sonderrichtlinie des Landes.
So funktioniert der Antrag
Der Antrag kann per E-Mail, per Post oder persönlich beim Amt der Burgenländischen Landesregierung am Europaplatz 1 in Eisenstadt eingebracht werden. Beizulegen sind die Originalrechnungen samt Zahlungsnachweis, eine De-minimis-Erklärung und ein Nachweis des Tierbestands, etwa aus dem Veterinärinformationssystem, der Rinderdatenbank oder der Tierliste des Mehrfachantrags.
Fragen beantworten die Abteilung Tierzucht des Landes und die landwirtschaftlichen Bezirksreferate der Landwirtschaftskammer Burgenland. Wer im Herbst und Winter noch Futter zukaufen muss, sollte alle Rechnungen samt Zahlungsbelegen aufbewahren, da nur nachgewiesene Kosten gefördert werden.
Weitere Hilfen nach dem Dürrejahr
Die Futterzukaufprämie ist Teil eines größeren Dürrepakets. Zusätzlich gibt es einen Zinsenzuschuss für Betriebsmittelkredite zwischen 5.000 und 75.000 Euro, der ebenfalls bis 31. März 2027 über die Landwirtschaftskammer beantragt werden kann. Für Agrarinvestitionskredite ist außerdem eine Stundung der Raten bis Juni 2027 möglich.
„Mit der Futterzukaufprämie setzen wir genau dort an und unterstützen unsere tierhaltenden Betriebe mit einer direkten, nicht rückzahlbaren Förderung“, sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin und Agrarlandesrätin Anja Haider-Wallner (Grüne). Die Versorgung der Tiere mit ausreichend Futter sei für viele Betriebe zu einer enormen finanziellen Belastung geworden. Ziel sei, dass möglichst alle burgenländischen Viehbetriebe von der Möglichkeit erfahren und ihre Anträge rechtzeitig einreichen.
Quellen
Land Burgenland, Landesmedienservice: Dürrehilfe 2026: Anträge für Futterzukaufprämie können ab sofort gestellt werden (30.10.2026)
Land Burgenland: Dürrehilfe 2026/2027 (2026)