Erzeugerpreise in Österreich: So stark sind die Industriepreise zuletzt gestiegen

Die Erzeugerpreise im produzierenden Bereich lagen im September 2026 um 6,0 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats. Das geht aus der aktuellen Auswertung von Statistik Austria hervor. Gegenüber August stieg der Index um 1,2 Prozent auf 122,4 Punkte, Basis ist das Jahr 2021 mit 100 Punkten.

Der Anstieg hat sich zuletzt deutlich beschleunigt. Im August lag das Plus im Jahresvergleich noch bei 4,7 Prozent, im Juli bei 3,3 Prozent. Ein Jahr zuvor sah es ganz anders aus: Im September 2025 waren die Erzeugerpreise um 1,1 Prozent gesunken, im Jahresdurchschnitt 2025 um 0,8 Prozent.