Oxfam-Bericht: Superreiche heizen die Klimakrise massiv an

Die Entwicklungsorganisation Oxfam wirft den reichsten Menschen der Welt vor, durch ihren Lebensstil und ihre Investitionsentscheidungen die Klimakrise massiv anzuheizen. Im vergangenen Jahr hätten Privatjets weltweit in nur zwei Sekunden mehr CO2 verursacht als ein Mensch aus der ärmsten Hälfte der Weltbevölkerung im gesamten Jahr, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht.

Die Organisation legte die Studie „Disaster Divide“ rund zwei Wochen vor der UNO-Klimakonferenz COP31 vor und fordert, extrem Reiche stärker zur Verantwortung zu ziehen – etwa durch die Besteuerung hoher Vermögen.