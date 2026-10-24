Hitzesommer 2026: Mehr als 50.000 Hitzetote in Europas Städten, so viele wie nie seit 2000

Im Sommer 2026 sind in Europas Städten nach Schätzungen von Forschenden mehr als 50.000 Menschen an den Folgen der Hitze gestorben. Das zeigt eine Studie der London School of Hygiene & Tropical Medicine und des Imperial College London, die im Fachjournal Nature Health erschienen ist. Rund zwei Drittel dieser Todesfälle führen die Autorinnen und Autoren auf den menschengemachten Klimawandel zurück.

Es ist die höchste Zahl hitzebedingter Todesfälle seit dem Jahr 2000, mit dem die Vergleichsreihe beginnt. Im Sommer 2022 waren es rund 29.000, im Hitzesommer 2003 rund 28.000. Untersucht wurden 854 städtische Gebiete in den 27 EU-Staaten, Großbritannien, Norwegen und der Schweiz, in denen zusammen etwa 40 Prozent der Bevölkerung dieser 30 Länder leben.