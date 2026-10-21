Thwaites-Gletscher: Neues NASA-Modell sagt doppelt so viel Meeresanstieg voraus

Der Thwaites-Gletscher in der Westantarktis könnte bis zum Ende des Jahrhunderts deutlich mehr zum Anstieg des Meeresspiegels beitragen als bisher angenommen. In manchen Simulationen eines neuen Computermodells fällt sein Beitrag bis zu doppelt so hoch aus wie in aktuellen Projektionen. Das berichtet die US-Raumfahrtbehörde NASA über eine Studie, die am 12. Oktober im Fachjournal Nature Communications erschienen ist.

Nach den Berechnungen könnte der Gletscher allein bis 2100 rund drei Zentimeter zum weltweiten Meeresspiegelanstieg beisteuern. Frühere Modellvergleiche waren unter denselben Annahmen im Mittel auf etwa die Hälfte gekommen. Entwickelt wurde das Modell vom Jet Propulsion Laboratory der NASA gemeinsam mit der University of California in Irvine und dem Dartmouth College. Wegen seiner Bedeutung für die Küsten der Welt trägt der Thwaites-Gletscher den Beinamen Weltuntergangsgletscher.