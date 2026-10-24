Rebzikade in der Steiermark: Drohnen und KI sollen kranke Weinstöcke früh erkennen

Geplant sind Luftaufnahmen der steirischen Risikogebiete mit Drohnen. Mehrere KI-Systeme sollen die Bilder auswerten, verglichen wird, wie genau sie kranke Rebstöcke erkennen und wie gut sie sich in der Praxis bewähren. Dafür soll ein österreichweites Team von geschulten Drohnenpilotinnen und Drohnenpiloten aufgebaut werden.

Zusätzlich wird ein Kamerasystem mit KI-Software entwickelt, das auf Weingartentraktoren montiert wird. Es soll Symptome während der normalen Arbeit im Weingarten in Echtzeit erkennen und dabei kostengünstig sein. Außerdem will das Projekt die österreichischen Weinbaugebiete nach ihrem Risiko einteilen, anhand von Befallsraten und einer genetischen Typisierung der Erreger, und nachhaltige Strategien gegen die Rebzikade in der Praxis testen.

Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) sieht in früher Erkennung und gezielter Überwachung den größten Hebel. Moderne Technik wie künstliche Intelligenz und Drohnen könne helfen, infizierte Rebstöcke rechtzeitig zu finden. Die Steiermark habe bereits im Vorjahr strengere Kontrollen, gezielte Beratung und Strafen eingeführt.