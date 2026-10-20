El Niño 2026: NOAA hält ein historisch starkes Ereignis für wahrscheinlich

Der aktuelle El Niño könnte in die Geschichte eingehen. Das Climate Prediction Center der US-Wetter- und Ozeanbehörde NOAA schreibt in seiner jüngsten Analyse vom 8. Oktober, dass sich El Niño weiter verstärkt. Ein starker bis sehr starker El Niño bis in den Zeitraum Jänner bis März 2027 sei mit mehr als 83 Prozent Wahrscheinlichkeit zu erwarten.

Die Behörde rechnet auch mit einem historischen Ereignis. Gemeint ist ein Wert, der alle El-Niño-Phasen seit 1950 übertreffen würde. Die Wahrscheinlichkeit dafür gibt die NOAA für den Zeitraum Oktober bis Dezember mit 83 Prozent an, für November bis Jänner mit 70 Prozent.