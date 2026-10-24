Hochwasserschutz Götzis: Neues Becken am Emmebach fasst 47.000 Kubikmeter Wasser

Götzis bekommt einen deutlich besseren Schutz vor Hochwasser. Am Freitag wurde das Hochwasserrückhaltebecken Örfla am Emmebach eröffnet, mit einem Rückhalteraum von rund 47.000 Kubikmetern. Es soll verhindern, dass der Emmebach bis zu einem hundertjährlichen Hochwasser über die Ufer tritt. Das Land Vorarlberg bezeichnet die Anlage oberhalb des Schwimmbads Riebe als eines der größten laufenden Hochwasserschutzprojekte im Land.

Gekostet hat das Projekt rund 10,8 Millionen Euro. Der Bund trägt 45,5 Prozent, das Land Vorarlberg 40 Prozent und die Marktgemeinde Götzis 14,5 Prozent. Gebaut wurde rund zwei Jahre lang, voll in Betrieb gehen soll der Rückhalteraum im Sommer 2027.