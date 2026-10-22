PV-Speicher in Vorarlberg: Land startet Infoabende für über 20.000 Anlagen ohne Akku

Wer in Vorarlberg eine Photovoltaikanlage am Dach hat, aber keinen Batteriespeicher, bekommt jetzt Unterstützung beim Nachrüsten. Das Land Vorarlberg startet gemeinsam mit Partnern eine Speicheraktion mit kostenlosen Infoabenden, der erste findet am Freitag, 23. Oktober, in Nenzing statt. Nach Angaben des Landes sind im Land mehr als 20.000 PV-Anlagen ohne Speicher in Betrieb.

Als Hintergrund nennt das Land die sinkenden Einspeisetarife nach 2027. Wird für eingespeisten Sonnenstrom weniger bezahlt, gewinnt der Eigenverbrauch an Bedeutung, und ein Speicher macht den Strom vom Tag auch am Abend nutzbar. Bei den Infoabenden soll es laut Energielandesrat Markus Klien (FPÖ) darum gehen, „wann das Nachrüsten eines Speichers Sinn macht und worauf dabei zu achten ist“.