Warum El Niño Ernten von Kakao, Kaffee und Zucker bedroht

Ernteschäden durch das Wetterphänomen El Niño könnten in der zweiten Jahreshälfte die Preise für mehrere tropische Agrarrohstoffe in die Höhe treiben. Besonders betroffen sind Experten zufolge Kakao, Kaffee und Zucker – das haben die Erfahrungen der vergangenen Jahre gezeigt. Die US-Wetterbehörde NOAA hat Anfang Juni festgestellt, dass El-Niño-Bedingungen bereits herrschen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass das Phänomen in diesem Jahr besonders stark ausgeprägt auftritt, schätzte sie damals auf 63 Prozent. Vergangene Woche wurde die Prognose deutlich angehoben: Die US-Klimavorhersagebehörde CPC beziffert die Wahrscheinlichkeit für ein sehr starkes El-Niño-Ereignis im Herbst und Winter 2026/27 auf der Nordhalbkugel nun auf mehr als 90 Prozent. Laut Experten verstärkt sich das Phänomen bereits.