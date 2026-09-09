Barbara Laa: „Die autofreie Stadt ist eine Vision“

Ist eine autofreie Stadt überhaupt realistisch durchsetzbar?

Die autofreie Stadt ist eine Vision. Autofrei heißt nicht ganz ohne Autos, es wird immer eine gewisse Anzahl von Fahrzeugen geben, die für die Versorgung der Bevölkerung notwendig sind, von Polizei, Rettung und Feuerwehr bis zu Lieferanten und Handwerkern. Wichtig ist die Schaffung von autofreien Grätzel, das ist für die Anpassung des städtischen Raums an den Klimawandel unbedingt notwendig.

Gibt es da Regeln, wie derartige Verkehrsberuhigungen stattzufinden haben?

Man versucht immer, vom Zentrum Richtung Peripherie autofreie Bereiche einzurichten. Das ist auch in Paris so, wo das historische Zentrum nahezu komplett autofrei ist und es bis zur Ringautobahn Périphérique inzwischen über 500 autofreie Straßen und Plätze gibt.

Man versucht, den Durchzugsverkehr auf wenige Hauptachsen zu beschränken und in den eigentlichen Wohnbereichen den Autoverkehr möglichst einzudämmen und dabei auch die Anzahl der Parkplätze zu reduzieren. Dabei handelt es sich aber um komplexe Systeme, dreht man an einer Schraube, verändert sich in allen Bereichen etwas.

Was bedeutet das konkret?

Wenn man eine Straße für den Autoverkehr sperrt, heißt das nicht automatisch, dass sich der gesamte Verkehr auf die nächstgelegene Hauptstraße verlagert. Viele Menschen verzichten dann auf ihr Auto und weichen auf andere Verkehrsträger aus, etwa die Öffis oder das Fahrrad. In Paris hat sich ein beträchtlicher Teil des Verkehrs auf das Fahrrad verlagert und die Menschen gehen auch wieder mehr zu Fuß. Die Menschen sind viel flexibler als vielfach angenommen wird. Allerdings haben sie meist Angst vor Veränderungen.