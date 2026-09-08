Streitpunkt Klimaanlagen: Wenn Kühlung zum Politikum wird

Hitzewellen machen den Zugang zu Klimaanlagen weltweit zu einem politischen Problem.
An einem sengend heißen Morgen Anfang Juli, als die Temperaturen auf über 40 Grad steigen sollten, rammte eine Menschenmenge in Nanterre, einem Vorort von Paris, die Türen eines Lidl-Supermarkts, bis diese nachgaben.
Die schweißüberströmten Randalierer waren verzweifelte Käufer, die sich gegenseitig bekämpften, um das letzte tragbare Klimagerät zu ergattern. In einem anderen Lidl auf der anderen Seite der Stadt gerieten zwei Männer aneinander. Auch unter französischen Politikern entbrannte ein Streit darüber, wie viel Klimaanlage zu viel sei.
Überkochende Gemüter
Etwa zur gleichen Zeit blockierten Demonstranten in Städten in ganz Pakistan und Bangladesch Straßen und umzingelten Stromversorgungsämter während wochenlanger Stromausfälle bei Temperaturen von bis zu 45 Grad. In Chandpur, Bangladesch, sollen Anwohner Ende Juni einen Mitarbeiter der Behörde für ländliche Elektrifizierung angegriffen haben.
Im Mai führten Stromausfälle während einer Hitzewelle in Indien zu ähnlichen Protesten in einigen ländlichen Dörfern, wo sich die Bewohner darüber beschwerten, dass sie nachts nicht einmal Ventilatoren laufen lassen konnten. Auch in Ländern wie dem Irak und Sri Lanka sind Unruhen wegen des Mangels an Energie zur Kühlung ausgebrochen.
Da extreme Hitze die Gemüter und die Stromnetze zum Überkochen bringt, drohen Streitigkeiten um Klimaanlagen – oder die Energie, die Kühltechnik antreibt – die Politik zu spalten. Es handelt sich um ein ausgesprochen modernes Problem: Vor 1960 gab es selbst in Amerika kaum Klimaanlagen; mittlerweile hat der Klimawandel sie in weiten Teilen der Welt zu einem fast unverzichtbaren Muss gemacht. Im November erklärte der in Belém, Brasilien, abgehaltene Klimagipfel COP30 Kühltechnologien wie Klimaanlagen zu „wesentlicher Infrastruktur“ – ebenso wie Wasser, Energie und sanitäre Versorgung.
489.000 Hitzetote jährlich
Von allen extremen Wetterereignissen sind hohe Temperaturen mit Abstand die tödlichsten. Zwischen 2000 und 2019 starben laut einer in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet veröffentlichten Modellrechnung jährlich schätzungsweise 489.000 Menschen an den Folgen der Hitze. Klimaanlagen haben sich als äußerst wirksame Gegenmaßnahme erwiesen. Eine separate Studie in The Lancet schätzt, dass Klimaanlagen bis Anfang der 2020er-Jahre jährlich rund 190.000 Todesfälle bei Menschen ab 65 Jahren verhinderten.
In den USA gehen Forscher des National Bureau of Economic Research davon aus, dass Klimaanlagen in Privathaushalten im Laufe des 20. Jahrhunderts für einen Rückgang des Risikos, an einem sehr heißen Tag – definiert als ein Tag mit durchschnittlich über 27 Grad – zu sterben, um rund 75 Prozent verantwortlich waren. Fast der gesamte Rückgang erfolgte nach 1960, als amerikanische Haushalte begannen, Klimaanlagen einzuführen.
All dies scheint zu einer einfachen politischen Schlussfolgerung zu führen: mehr Klimaanlagen für alle, überall. Doch so einfach ist es nicht. In reichen Ländern streiten Politiker über Klima und Energieeffizienz. In armen Ländern geht es um den Strompreis und um veraltete, marode Stromnetze. Und überall müssen sie sich mit einer Öffentlichkeit auseinandersetzen, die zunehmend den Zugang zu Klimaanlagen erwartet oder sogar fordert.
Bedarf bis 2050 verdreifacht
Betrachten wir zunächst die reichen Länder. Populistische Politiker der Rechten sehen in der drückenden Hitze eine klare Chance. Im Juni forderte Marine Le Pen, Vorsitzende des französischen Rassemblement National, mehr Klimaanlagen in den Schulen, Krankenhäusern und Pflegeheimen des Landes. Jean-Luc Mélenchon, ihr Rivale auf der populistischen Linken, entgegnete, dass „Klimaanlagen überall“ den Planeten aufheizen und damit den Schaden nur „vergrößern“ würden. Weltweit verursacht die Kühlung rund vier Prozent der Treibhausgasemissionen.
Die UNO geht davon aus, dass sich der Bedarf an Klimaanlagen und Kühlung bei den aktuellen Trends bis 2050 mehr als verdreifachen wird, wodurch sich diese Emissionen erneut fast verdoppeln würden.
Selbst im klimatisierten Amerika, wo 90 Prozent der Haushalte über eine Klimaanlage verfügen, hat die MAGA-Rechte versucht, damit zu punkten. Am 1. Juli forderte Zohran Mamdani, der demokratisch-sozialistische Bürgermeister von New York, die New Yorker auf, ihre Klimaanlagen auf 26 Grad einzustellen, um das Stromnetz während einer Hitzewelle vor einer Überlastung zu schützen. Ted Cruz, ein republikanischer Senator aus Texas, schrieb darauf spöttisch: „In einem Land der Ersten Welt könnte man die Klimaanlage einschalten …“. Andere wiesen darauf hin, dass Cruz’ Heimatstaat regelmäßig dieselben Empfehlungen zum Schutz seines Stromnetzes herausgibt.
Europa erwärmt sich am schnellsten
Zumindest Le Pen hat mehr als nur Populismus auf ihrer Seite. Europa ist sowohl wohlhabend als auch für seine geografische Breite gemäßigt. Dennoch ist es laut dem Lancet-Modell mit großem Abstand die Region, in der Hitze unverhältnismäßig viele Todesopfer fordert: 36 Prozent der weltweiten Hitzetoten entfallen auf Europa, in dem weniger als zehn Prozent der Weltbevölkerung leben. Und die jährliche Zahl der Todesopfer steigt.
Die Weltgesundheitsorganisation gibt an, dass sie in zwei Jahrzehnten um 30 Prozent gestiegen ist. Zum Teil liegt das daran, dass die Europäer älter sind und ältere Menschen anfälliger für Hitze sind. Zum Teil liegt es auch daran, dass Europa der sich am schnellsten erwärmende Kontinent der Welt ist. Viele Todesfälle sind jedoch auf das Fehlen von Klimaanlagen zurückzuführen. Die Internationale Energieagentur stellt fest, dass nur 23 Prozent der europäischen Haushalte über eine Klimaanlage verfügen.
Heikle politische Debatte
In armen Ländern, von denen die meisten in heißen Klimazonen liegen, wird die politische Debatte um Klimaanlagen noch viel heikler werden. Sowohl die Bevölkerung als auch die Regierungen dieser Länder sehen sich bei der Einführung von Kühltechnologie mit enormen Haushaltsengpässen konfrontiert: Klimaanlagen sind teuer, Energie ist oft teuer und der Ausbau der Stromnetze ist teuer. Obwohl mehr als 80 Prozent der Weltbevölkerung regelmäßig mit Hitzewellen konfrontiert sind, für die eine Kühlung notwendig ist, können sich nur 40 Prozent dieser Menschen eine Klimaanlage leisten.
Die größte Lücke besteht in den ärmsten und heißesten Ländern. In Indien nimmt die Zahl der Klimaanlagen rasch zu: etwa 50 Millionen zwischen 2019 und 2024, was der Hälfte der Gesamtzahl in Europa entspricht. Das India Energy and Climate Centre (IECC) an der University of California, Berkeley, rechnet damit, dass das Land im kommenden Jahrzehnt weitere 130 bis 150 Millionen Geräte hinzufügen wird.
Stromengpässe drohen
Die meisten davon werden in reichere Haushalte gelangen. Viele ärmere Inder weichen in den heißesten Monaten auf Mietwohnungen aus, wobei sich manche dafür verschulden. Auch der Strom kostet viel: Die ärmsten Haushalte in armen Ländern wie Indien geben bis zu acht Prozent ihres Einkommens für Strom zur Kühlung aus, verglichen mit 0,2 bis 2,5 Prozent bei reichen Haushalten weltweit.
Arme Haushalte sind zudem mit einem doppelten Nachteil in Sachen Energieeffizienz konfrontiert: Die billigsten Geräte verschlingen mehr Strom und werden in den Häusern mit den größten Luftundichtigkeiten und der schlechtesten Isolierung auf Hochtouren betrieben.
Zudem sind diese ineffizienten Geräte oft an Stromnetze angeschlossen, die bereits bis zum Zerreißen belastet sind. Klimaanlagen machen etwa ein Viertel des Spitzenstrombedarfs in Indien aus; bei den aktuellen Trends könnte sich der Spitzenenergieverbrauch des Landes allein für die Kühlung bis 2035 auf 180 Gigawatt verdreifachen.
Die IECC warnt vor Stromengpässen ab 2028, selbst wenn alle im Bau befindlichen Kraftwerke fertiggestellt werden. Der indische Spitzenstrombedarf erreichte im Mai dieses Jahres einen Rekordwert, was zu Stromausfällen, durchgebrannten Transformatoren und einer kostspieligen Abhängigkeit vom Spotmarkt für Strom führte.
Teufelskreis
Stromausfälle treten gehäuft während Hitzewellen auf – wenn der Strombedarf seinen Höhepunkt erreicht –, wodurch Menschen, die sich an Klimaanlagen gewöhnt haben, ungeschützt und unvorbereitet bleiben. Eine unzuverlässige Versorgung untergräbt zudem die Wirtschaftlichkeit der Anschaffung von beiden Seiten her. Haushalte stehen vor der Wahl, für Geräte zu bezahlen, die sie nicht immer nutzen können.
Und Stromversorger, die in Ländern wie Indien, Pakistan und Bangladesch meist in staatlichem Besitz sind, verschulden sich immer weiter, wenn sie als Reaktion auf Spitzen in der Stromnachfrage verlustbringende Spotkäufe tätigen. Das wiederum schmälert ihre Fähigkeit, in dringend benötigte Netzverbesserungen zu investieren. Solche Unternehmen befinden sich zudem in einer schwierigen politischen Zwickmühle. Wenn sie den Strom abschalten, um das Netz zu entlasten, sehen sich die Regierungen plötzlich mit Massenprotesten konfrontiert.
Gerechte Verteilung
Demonstranten in solchen armen, heißen Ländern werfen ihren Regierungen oft vor, Strom für ihre eigenen Gebäude oder für reichere Kunden zu horten, darunter – in Ländern wie Indien – große Industrieunternehmen. Sie wollen, dass der Strom gerechter verteilt wird und – sofern er nicht subventioniert ist – günstiger ist. Solche Maßnahmen lassen sich nur schwer umsetzen, wenn die Stromnetze marode sind: Je günstiger und breiter verfügbar der Strom ist und je mehr Kunden ihre Klimaanlagen mit billigen Geräten betreiben, desto schneller werden die Netze zusammenbrechen.
Länder, die es sich nicht leisten können, in Stromnetze und in Klimaanlagen zu investieren, laufen Gefahr, in eine sich selbst verstärkende Spirale zu geraten. Im Jahr 2009 bezeichnete Lee Kuan Yew, Singapurs Gründungsvater, die Klimaanlage bekanntlich als eine der einflussreichsten Erfindungen der Geschichte, da sie „die Entwicklung in den Tropen ermöglicht“ habe. Lees Stadtstaat wurde aus einer Vielzahl anderer Gründe reich, doch die Klimaanlage trug dazu bei.
Ohne Klimaanlagen werden viele andere heiße Länder weiter ins Hintertreffen geraten. In Ost- und Südafrika haben Schätzungen von UNICEF zufolge überhitzte Klassenzimmer (zusammen mit anderen Klimaschocks) dazu geführt, dass 130 Millionen Kinder den Schulunterricht unterbrechen mussten. Die Internationale Arbeitsorganisation schätzt, dass Hitzestress bis 2030 2,2 Prozent der weltweiten Arbeitsstunden auslöschen wird – das entspricht 80 Millionen Vollzeitstellen –, wobei sich die Verluste vor allem auf Landarbeiter in Südasien und Westafrika konzentrieren werden.
Reiche Länder könnten helfen
Die reichen Länder können helfen. Sie könnten die Kosten für Klimaanlagen bei Hitzewellen als Faktor bei der Festlegung der Höhe der Finanzhilfen für arme Länder zur Anpassung an den Klimawandel berücksichtigen. Reiche Regierungen könnten zudem den Großeinkauf effizienter Klimaanlagen unterstützen. Entwicklungsbanken könnten die Speicherung und Verteilung von Strom finanzieren, um marode Stromnetze zu stützen. Und Patentinhaber könnten Lizenzen für Kältemittel der nächsten Generation zu erschwinglichen Preisen vergeben, wodurch die Kosten für hocheffiziente Klimaanlagen erheblich gesenkt würden.
Bislang tun sie jedoch weitaus weniger. Mehr als 70 Länder haben eine „Global Cooling Pledge“ unterzeichnet und versprochen, kühlungsbedingte Emissionen zu senken, die Effizienz neuer Klimaanlagen zu steigern und den Zugang zu nachhaltiger Kühlung auszuweiten. Und eine „Beat the Heat“-Initiative zielt darauf ab, den „Zugang zu Kühlung“ bis 2030 in 50 nationale Anpassungspläne aufzunehmen.
Doch solche Bemühungen konzentrieren sich eher auf Maßnahmen wie passive Kühlung – beispielsweise durch bessere Isolierung – als beispielsweise auf den Kauf oder die Subventionierung von Klimaanlagen für arme Bevölkerungsgruppen (obwohl sich in Frankreich Marine Le Pen dafür ausgesprochen hat). Kapital ist nach wie vor knapp. Nach Angaben der International Finance Corporation, einer Kreditvergabegesellschaft der Weltbank, wären 400 bis 800 Milliarden US-Dollar erforderlich, um die derzeitige Versorgungslücke bei der Kühlung in Schwellenländern zu schließen.
Auf verlorenem Posten
Für manche in der reichen Welt, wie Mélenchon, besteht nach wie vor eine hartnäckige Abneigung dagegen, sich mit Klimaanlagen an steigende Temperaturen anzupassen. (Und Al Gore, der ehemalige Vizepräsident der USA, bezeichnete das Verlassen auf Anpassungsmaßnahmen als „eine Art Faulheit“.) Doch der Markt zieht an dem französischen Linksradikalen schnell vorbei.
In diesem Sommer stiegen die chinesischen Klimaanlagenexporte in die EU im Vergleich zum Vorjahr um 43 Prozent auf 3,8 Milliarden US-Dollar. Der Verkaufsschlager ist ein tragbares Gerät, das den europäischen Vorschriften entspricht, die das Bohren in Fassaden einschränken; ein Österreicher fuhr 200 Kilometer, um das letzte Exemplar im Lager zu ergattern. Der Streit darüber, wie viele Klimaanlagen die Bevölkerung haben sollte, ist angesichts des Ansturms auf diese Geräte bereits verloren.
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