Streitpunkt Klimaanlagen: Wenn Kühlung zum Politikum wird

Etwa zur gleichen Zeit blockierten Demonstranten in Städten in ganz Pakistan und Bangladesch Straßen und umzingelten Stromversorgungsämter während wochenlanger Stromausfälle bei Temperaturen von bis zu 45 Grad. In Chandpur, Bangladesch, sollen Anwohner Ende Juni einen Mitarbeiter der Behörde für ländliche Elektrifizierung angegriffen haben.

Im Mai führten Stromausfälle während einer Hitzewelle in Indien zu ähnlichen Protesten in einigen ländlichen Dörfern, wo sich die Bewohner darüber beschwerten, dass sie nachts nicht einmal Ventilatoren laufen lassen konnten. Auch in Ländern wie dem Irak und Sri Lanka sind Unruhen wegen des Mangels an Energie zur Kühlung ausgebrochen.

Da extreme Hitze die Gemüter und die Stromnetze zum Überkochen bringt, drohen Streitigkeiten um Klimaanlagen – oder die Energie, die Kühltechnik antreibt – die Politik zu spalten. Es handelt sich um ein ausgesprochen modernes Problem: Vor 1960 gab es selbst in Amerika kaum Klimaanlagen; mittlerweile hat der Klimawandel sie in weiten Teilen der Welt zu einem fast unverzichtbaren Muss gemacht. Im November erklärte der in Belém, Brasilien, abgehaltene Klimagipfel COP30 Kühltechnologien wie Klimaanlagen zu „wesentlicher Infrastruktur“ – ebenso wie Wasser, Energie und sanitäre Versorgung.