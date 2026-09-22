Klimaschutz: „Die Kosten des Nichthandelns sind viel höher“

Die große Hitze ist vorbei und mit ihr die Betroffenheitskundgebungen der Politik. Jetzt herrscht wieder Alltag: Bremsen bei Klimamaßnahmen, Kleinreden unseres 0,2-Prozent-Anteils an den Treibhausgasemissionen, Klimapolitik dürfe der Industrie „nicht die Luft zum Atmen nehmen“. Lernen wir es nie?

Aus Sicht der Wissenschaft ist seit 50 Jahren klar, was zu tun ist, und die ökonomische Analyse untermauert das: Es ist rationaler und ökonomisch vorteilhafter, adäquate Klimapolitik zu machen. Die Kosten des Nichthandelns sind drei bis fünfmal so hoch wie die Kosten der Transformation. Es ist ein Irrglaube, dass keine Kosten entstehen, wenn wir nichts tun. Diese Option gibt es nicht, denn die Umwelt ändert sich, und das hat Rückwirkungen auf uns.

Zu sagen, Klimaschutz koste x Prozent des BIP, ist einfach falsch. Die Bruchlinie verläuft nicht zwischen Wirtschaft und Umwelt, sondern innerhalb der Wirtschaft. Da gibt es auf der einen Seite Unternehmen, die sehr gut vorbereitet sind und von ambitionierter Klimapolitik profitieren würden. Auf der andere Seite aber jene, die die Sache schleifen haben lassen und gerne ihre alten Geschäftsmodelle nützen würden. Die kommen unter Zugzwang.

Wie löst man diesen Konflikt?

Indem man schaut, was der Wirtschaft insgesamt nützt. Klare, vorausschauende Klimapolitik nimmt die Unsicherheit raus, die Investitionen hemmt, und macht klare Vorgaben, um Innovationen anzustoßen. Das nützt der Wirtschaft mehr als ein Zickzackkurs.

Lauter sind die Bremser, sie finden in der Politik mehr Gehör. Warum?

Das frage ich mich auch oft. Man sieht es bei Windkraftanlagen. Ganz viele Menschen sehen Windräder positiv bis neutral. Am lautesten sind aber die, die dagegen sind.

Dieser Effekt wird durch eine False Balance in Medienberichten befördert: Man holt eine Pro- und eine Contrastimme, auch wenn die Gegner eine kleine Minderheit sind.

Die BBC hat vor einigen Jahren explizit entschieden, das nicht mehr zu tun. Davor haben sie Klimawissenschaftlern immer Klimawandelleugner zur Seite gestellt und den Eindruck erweckt, dass das gleichwertige Perspektiven wären. Aber ganz grundsätzlich: Es gibt einfach Gruppen, die sind gut im Mobilisieren, während andere zwar sehr vernunftorientiert argumentieren, sich aber nicht die Mühe machen, zu mobilisieren.

In Ihrem neuen Buch bringen Sie zum Thema Technologieoffenheit, die von manchen Politikern eingefordert wird, das Beispiel synthetischer Treibstoffe, die einfach viel teurer sind und kein Massenprodukt. Wie viele Mythen und falsche Behauptungen sehen Sie in der Klimapolitik?

In Österreich wird die Milchmädchenrechnung gemacht, wir seien nur für 0,2 Prozent der Emissionen verantwortlich. Das spiele keine große Rolle. Dabei kommen insgesamt rund 40 Prozent der globalen Emissionen von kleinen Ländern wie Österreich. Zudem: Wenn ein chinesischer Bezirk mit neun Millionen Einwohnern so viel emittiert, erwarten wir, dass er das reduziert, weil er Teil eines großen Staates ist.

Aber weil wir ein kleines Land sind, tun wir so, als wäre das nicht wichtig. Das ist eine Ausrede – und zwar eine jämmerliche. Ein weiterer Fehler ist, dass wir versuchen, Erfahrungen aus der Vergangenheit zu extrapolieren und daraus etwas abzuleiten. Aber die Bedingungen haben sich so sehr verändert – siehe letzter Sommer –, dass wir nicht nur unser Verhalten ändern müssen, sondern unsere gesamten Strukturen und Marktregeln, sodass nachhaltiges Handeln leichter wird.