Autofreie Städte: Was Wien von Paris lernen kann

Die dürfte in Wien deutlich ausgeprägter sein als in Paris, denn der Streit um Parkplätze nimmt hierzulande schon fast religiöse Züge an. Daher setzt die Wiener Stadtregierung im Gegensatz zu Paris , wo die Umgestaltung auf einmal großflächig durchgeführt wurde, auf eine Politik der kleinen Schritte. Als erste Maßnahme wurden in den entsprechenden Grätzln oder Straßenabschnitten Tempo- und Verkehrsregeln verschärft, etwa 30 km/h-Zonen eingeführt. Gleichzeitig werden in den zu beruhigenden Zonen die Radwege und die RadAbstellinfrastruktur ausgebaut, und zwar als Vernetzung mit bereits bestehenden Netzen und nicht als Insellösungen. Dann weichen schrittweise Parkplätze Grünzonen. Gleichzeitig wird die Durchfahrt durch diese Straßen durch bauliche Maßnahmen erschwert, um die Durchfahrt unattraktiv zu machen und den Durchzugsverkehr auf einige wenige Hauptverkehrsachsen umzuleiten. Dazu kommt ein kontinuierlicher Ausbau des öffentlichen Verkehrs.