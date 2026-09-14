Peter Hanke: Autonome Busse sollen ab 2028 in Österreich fahren

Wie würde das konkret aussehen? Sprechen wir in zwei Jahren von bis zu 100 Bussen im Testbetrieb oder bereits im Regelbetrieb?

Wir sprechen vom Betrieb in unterschiedlichen Modellregionen, die wir nach der Phase einer Interessenbekundung auswählen. Dann müssen wir natürlich auch klären, welche Fahrzeuge dafür eingesetzt werden. Darum ist es mir so wichtig, dass die Industrie mit am Tisch sitzt und wir nicht an ihr vorbeientwickeln. Wir haben das jetzt in Alpbach gezeigt. Dort fährt seit einigen Tagen ein Kleinbus. Das funktioniert einwandfrei. Ich habe mir während des Forums in Alpbach selbst ein Bild davon gemacht. Ich war vorher durchaus etwas besorgt. Dort gibt es eine steile Kurve, Menschen wechseln die Straßenseite oder gehen auf der Fahrbahn. Aber der Bus reagiert darauf und bremst entsprechend ab. Er fährt dort vorerst auch nur mit überschaubarer Geschwindigkeit, etwa 10 bis 15 km/h. Am Anfang ist das noch automatisiertes Fahren mit einer Person hinter dem Lenkrad. Ein Eingreifen ist aber nur noch selten notwendig. Das zeigt auch, dass Sicherheit für uns die oberste Messlatte ist. Sie darf aber nicht als Ausrede dienen, um langsam zu sein.

Wie lange wird es diesen Fahrer noch brauchen?

Wir müssen sukzessive eine Balance zwischen Sicherheit und automatisiertem Fahren finden. Das wird nicht von heute auf morgen gehen.

Auf Sylt lief ein ähnlicher Versuch. Er wurde unter anderem deshalb nicht weitergeführt, weil ein wirtschaftlicher Betrieb nicht darstellbar war. Warum soll die Rechnung in Österreich aufgehen?

Ich glaube, weil wir aufgrund unserer Topografie die Herausforderung haben, Mobilität auch jenen Menschen anzubieten, die in Regionen leben, in denen sich öffentlicher Verkehr bisher wirtschaftlich nicht ausgezahlt hat oder nicht möglich war. Deshalb müssen wir mit diesem Thema anders umgehen. Natürlich können einzelne Pilotprojekte auch wieder beendet werden. Auch wir haben schon vor Jahren in der Seestadt in Wien begonnen. Seither hat sich technologisch massiv viel entwickelt. Unser Ansatz ist, dass die Busse gemeinsam mit den Stakeholdern für die jeweiligen Modellregionen definiert und bestellt werden. Mir ist wichtig, dass wir zuerst den gesetzlichen Rahmen schaffen, dann die richtigen Partner finden und die richtigen Produkte. Das Ganze muss sich finanziell, technologisch und gesetzlich ausgehen.

Gibt es bereits eine Berechnung, was ein konventionell gefahrener Kilometer und was ein autonom gefahrener Kilometer kostet?

Nein, die habe ich momentan nicht, weil es dafür noch zu früh ist. Klar ist aber: Im Normalbetrieb muss sich das wirtschaftlich darstellen lassen. Es sollte für die Betreiber eine Verbesserung geben, sonst geht das an der Realität vorbei. Gerade dafür sind die Pilotprojekte da. Wir müssen zu belastbaren betriebswirtschaftlichen Ergebnissen kommen, sonst werden wir auch keine Partner finden.