Zwei Austro-Forschende in künftigem ERC-Leitungsgremium

Am Freitag ernannte die Europäische Kommission insgesamt drei neue Mitglieder und wählte zwei neue Vizepräsidenten des insgesamt 21 Personen umfassenden und von Präsidentin Maria Leptin angeführten Gremiums. Die neu berufenen Personen ersetzen jene, deren Amtszeit endet, wie der ERC mitteilte.

Ulrike Diebold (64), Professorin für Oberflächenphysik der Technischen Universität (TU) Wien und seit 2022 ÖAW-Vizepräsidentin, wurde gemeinsam mit Crisanto Gutierrez (Spanish National Research Council) und Maris Laan (University of Tartu) für die nächsten vier Jahre gewählt. "Ich sehe es als große Verantwortung und zugleich als Chance, in budgetär angespannten Zeiten die Rahmenbedingungen für Spitzenforschung in Europa mitzugestalten", wurde Diebold in einer Aussendung der ÖAW zitiert.

Unter fünf bisherigen Mitgliedern, deren Amtszeit für zwei weitere Jahre verlängert wurde, ist der Informatiker Thomas Henzinger (63), der mit seiner Gruppe am Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg (NÖ) forscht und der das ISTA auch von 2009 bis 2022 leitete. Er ist künftig - neben Luke O'Neill (Trinity College) und Torsten Persson (Stockholm University) - Teil des dreiköpfigen Vize-Präsidententeams.