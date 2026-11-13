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Uni Linz entwickelt modulare Busse für Passagiere und Güter mit

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Aktualisiert
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Wann die Busse tatsächlich eingesetzt werden, ist noch unklar
©APA, JKU
Die Abteilung intelligente Transportsysteme der Johannes Kepler Uni (JKU) Linz beteiligt sich am internationalen Projekt "Ergodic" zur Entwicklung modularer Busse, die weniger Energieverbrauch und geringere Betriebskosten für den öffentlichen Nahverkehr ermöglichen sollen. Der Vorteil der modularen Fahrzeuge laut JKU: Sie können je nach Bedarf die Anzahl der verbundenen und getrennten Kabinen anpassen, die entweder Passagiere, Güter oder Fahrräder bzw. Roller befördern.

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Die JKU konzentriere sich auf die Entwicklung und Analyse eines simulationsbasierten Ansatzes für modulare Elektrobusse im urbanen Verkehr, hieß es in einer Aussendung. Dafür wurde am Beispiel von Linz eine realitätsnahe, multimodale Verkehrssimulation entwickelt, die unterschiedliche Bedienfrequenzen der modularen Busse sowie eine Reduktion des privaten Pkw-Verkehrs untersucht. Wann die Busse eingesetzt werden, ist laut Uni noch offen.

LINZ - ÖSTERREICH: FOTO: APA/JKU

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