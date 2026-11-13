Uni Linz entwickelt modulare Busse für Passagiere und Güter mit

Die JKU konzentriere sich auf die Entwicklung und Analyse eines simulationsbasierten Ansatzes für modulare Elektrobusse im urbanen Verkehr, hieß es in einer Aussendung. Dafür wurde am Beispiel von Linz eine realitätsnahe, multimodale Verkehrssimulation entwickelt, die unterschiedliche Bedienfrequenzen der modularen Busse sowie eine Reduktion des privaten Pkw-Verkehrs untersucht. Wann die Busse eingesetzt werden, ist laut Uni noch offen.