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"Infosys-Preis" für ehemaligen Physiker der Uni Innsbruck

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Stifter und Namensgeber der Auszeichnung
©Afp, APA, PRAKASH SINGH
Der gebürtige Inder und Experimentalphysiker Manoj Kumar Joshi erhält den mit 100.000 US-Dollar (rund 90.000 Euro) dotierten "Infosys-Preis 2026" in Physik, eine der höchsten, jährlich vergebenen Auszeichnungen Indiens für herausragende Forschung unter 40 Jahren. Geforscht hat Joshi noch bis April dieses Jahres am Innsbrucker Institut für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) der Akademie der Wissenschaften (ÖAW), seither ist er als Assistenzprofessor an der Singapore University of Technology and Design tätig.

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Geehrt wird er laut Infosys Science Foundation für seine "bahnbrechende Arbeit mit gefangenen Ionen", die die Entwicklung programmierbarer Quantenmaschinen, die Aufschluss über das Verhalten komplexer Quantensysteme geben, ermöglichen und "das Versprechen der Quantensimulation in experimentelle Realität" umsetzen. Ein Großteil der Arbeiten entstand im Rahmen von Joshis achtjährigem Aufenthalt in Innsbruck und mit den Gruppen von Rainer Blatt und Christian Roos, freute sich auch das IQOQI über die Ehrung. Die Verleihung der Preise in den insgesamt sechs Kategorien erfolgt am 9. Jänner in Bengaluru.

Service: https://www.infosysprize.org/

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