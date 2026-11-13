"Infosys-Preis" für ehemaligen Physiker der Uni Innsbruck

Geehrt wird er laut Infosys Science Foundation für seine "bahnbrechende Arbeit mit gefangenen Ionen", die die Entwicklung programmierbarer Quantenmaschinen, die Aufschluss über das Verhalten komplexer Quantensysteme geben, ermöglichen und "das Versprechen der Quantensimulation in experimentelle Realität" umsetzen. Ein Großteil der Arbeiten entstand im Rahmen von Joshis achtjährigem Aufenthalt in Innsbruck und mit den Gruppen von Rainer Blatt und Christian Roos, freute sich auch das IQOQI über die Ehrung. Die Verleihung der Preise in den insgesamt sechs Kategorien erfolgt am 9. Jänner in Bengaluru.

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