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Hannes-Androsch-Preis geht an Molekularbiologen Robert Kralovics

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Der Namensgeber des Preises
©APA, GEORG HOCHMUTH
Heuer erhielt den mit 50.000 Euro dotierten Hannes-Androsch-Preis der slowakische Molekularbiologe und Biophysiker Robert Kralovics. Die vom Industriellen und langjährigen Chef des Forschungsrates, Hannes Androsch (1938-2024) bei der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) eingerichtete Stiftung vergab vor 15 Jahren erstmals den "Hannes Androsch Preis", damals mit 100.000 Euro dotiert. Im Vorjahr - ein Jahr nach dem Tod des Stifters - erfolgte nach längerer Zeit der Pause eine erneute Vergabe, geehrt wurde Ingeborg Hochmair-Desoyer für die Entwicklungsarbeit am Cochlea-Implantat.

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Kralovics, geb. 1970 und Wissenschafter von der Medizinischen Universität Wien, wurde die Ehre "für seine maßgeblichen Leistungen auf dem Gebiet der molekularen Hämatologie und der genetischen Grundlagen Myeloproliferativer Neoplasien" zuteil, wie es hieß. Er habe als Professor der Meduni Wien und zuvor am ÖAW-Forschungszentrum für Molekulare Medizin (CeMM) wesentlich zur Aufklärung der molekularen Mechanismen dieser Erkrankungen beigetragen. Kralovics hatte "für seine außerordentlichen Leistungen auf dem Gebiet der Blutkrebsforschung" bereits 2010 den Lieben-Preis der ÖAW erhalten. Der Hannes-Androsch-Preis 2026 war "dem Menschen dienenden Leistungen aus dem Bereich der biomedizinischen Grundlagenforschung" gewidmet.

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