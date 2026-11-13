Hannes-Androsch-Preis geht an Molekularbiologen Robert Kralovics

Kralovics, geb. 1970 und Wissenschafter von der Medizinischen Universität Wien, wurde die Ehre "für seine maßgeblichen Leistungen auf dem Gebiet der molekularen Hämatologie und der genetischen Grundlagen Myeloproliferativer Neoplasien" zuteil, wie es hieß. Er habe als Professor der Meduni Wien und zuvor am ÖAW-Forschungszentrum für Molekulare Medizin (CeMM) wesentlich zur Aufklärung der molekularen Mechanismen dieser Erkrankungen beigetragen. Kralovics hatte "für seine außerordentlichen Leistungen auf dem Gebiet der Blutkrebsforschung" bereits 2010 den Lieben-Preis der ÖAW erhalten. Der Hannes-Androsch-Preis 2026 war "dem Menschen dienenden Leistungen aus dem Bereich der biomedizinischen Grundlagenforschung" gewidmet.