ABO

Zoo Schönbrunn vom Rechnungshof überprüft

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Rechnungshof überprüfte den Tiergarten Schönbrunn
©APA, Tiergarten Schönbrunn, Daniel Zupanc
Der Rechnungshof hat sich in seinem am Freitag veröffentlichten Bericht mit dem Tiergarten Schönbrunn beschäftigt. Gewürdigt wurde, dass sich der Zoo von einem Zuschussbetrieb zu einem gewinnbringenden Unternehmen gewandelt hat. Bemängelt wurden jedoch der Brandschutz sowie gestiegene Kosten bzw. mangelnde Abstimmung bei Bauprojekten.

von

News auf Google bevorzugen

Beim Wandel des Tiergartens wären Steuerungs- und Kontrollinstrumente vernachlässigt worden. So kritisieren die Beamten das Fehlen einer ständigen Internen Revision und orten Verbesserungsbedarf bei der Personalverwaltung. Zwei im überprüften Zeitraum geplante Großbauprojekte - die Erweiterung der Elefantenanlage und der Aquariumbau - wären nicht aufeinander abgestimmt gewesen, was zu vermeidbaren Kosten von 1,42 Millionen Euro geführt habe.

Die Anzahl der zur Schau gestellten Tiere ging 2020 bis 2024 von rund 69 auf 40 Prozent zurück - dies unter anderem aufgrund des bevorstehenden Neubaus des Aquariums. Teilweise wurden in diesem Zusammenhang Tiere an einen anderen Zoo abgegeben oder nicht zugänglich untergebracht.

Der Zoo als GmbH habe keine gewerberechtlichen Auflagen zum Brandschutz zu berücksichtigen, da er kein Betrieb im Sinne der Gewerbeordnung ist. Die Feuerschutzversicherung setze jedoch die Einhaltung der Standards gemäß den Technischen Richtlinien Vorbeugender Brandschutz (TRVB) voraus. Gemessen daran wäre er nur fragmentarisch vorhanden. So fehlte laut Rechnungshof etwa eine Brandschutzordnung und Brandschutzbeauftragte sowie Brandschutzwarte waren nicht bestellt. Auch ein Brandschutzbuch wurde nicht geführt. Bereits zur Zeit der Überprüfung wurden diesbezüglich Maßnahmen eingeleitet, heißt es im Bericht.

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Weniger Tierversuche in Österreich
Technik
Zahl der Tierversuche in Österreich rückläufig
Kotproben geben Einblick in mikrobielle Gemeinschaft im Darm
Technik
Ernährung beeinflusst auch bei Elefanten Darmmikrobiom
Förderung beträgt je Projekt rund zehn Millionen Euro
Technik
Vier ERC-"Synergy Grants" an Projekte mit Österreich-Beteiligung
Weltraumteleskop Euclid erfasste auch den Galaxien-Cluster "Abell 3128"
Technik
Weltraumteleskop Euclid liefert Grundstein für 3D-Karte des Kosmos
Gleich zwei Fiakergespanne in Wien verunglückt
Politik
Gleich zwei Fiakergespanne in Wien verunglückt
Fünf Laboreinheiten und vier Multifunktionsräume stehen zur Verfügung
Technik
AGES steht neues Zoonosenlabor in Mödling zur Verfügung
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER