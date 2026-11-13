OeAD verbindet seit 65 Jahren

Zunächst nahm sie als Verein "Österreichischer Auslandsstudentendienst (ÖAD)" am 13. November 1961 ihre Tätigkeit auf. 2009 erfolgte die Umwandlung in eine gemeinnützige GmbH des Bundes auf Basis des "OeAD-Gesetzes" - zur "OeAD (Österreichische Austauschdienst)-Gesellschaft mit beschränkter Haftung". Seit 2021 nennt sie sich Agentur für Bildung und Internationalisierung und vermittelt Möglichkeiten für Auslandsaufenthalte, unterstützt internationale Kooperationen und "bringt Wissenschaft, Kultur und neue Kompetenzen in Bildungseinrichtungen", wie es in einer Aussendung des OeAD, auch Anlaufstelle für Erasmus+ und das Europäische Solidaritätskorps, hieß.

Im Vorjahr standen 125,1 Mio. Euro für internationalen Austausch sowie Projekte zur Verfügung. Die Programme und Kompetenzzentren brächten heute auch Wissenschaft und kulturelle Bildung in die Praxis, unterstützen Demokratie- und Holocaust-Education und stärken digitale Kompetenzen, hieß es. "Internationale Zusammenarbeit, Bildungschancen und wissenschaftlicher Austausch werden für Österreich weiter an Bedeutung gewinnen", wurde OeAD-Geschäftsführer Jakob Calice zitiert.

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