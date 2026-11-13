"BikeNetKit" zeigt Fahrradnetzwerke von 400 Städten Europas

Die BikeNetKit-Software nutzt OpenStreetMap als Hauptdatenquelle und lässt sich zudem mit städtespezifischen Datensätzen anpassen, darunter Daten zu Verkehrsunfällen, Mobilitätsmustern und zur Verkehrsinfrastruktur. Die Plattform bildet mehr als 400 europäische Städte ab, darunter etwa auch Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg und Wien.

"BikeNetKit zeigt, dass die Radnetze österreichischer Städte im europäischen Mittelfeld liegen, noch weit weg von Fahrradstädten wie Kopenhagen oder Amsterdam", sagte Szell in einem Statement gegenüber der APA. Zum Beispiel liege die größte verbundene "Netzwerk-Komponente" in Salzburg bei 18 Prozent, im Vergleich zu Kopenhagens 84 Prozent. Wien habe eine ausgiebige Infrastruktur entlang der Donau, "in der Stadt beherrschen aber mehr Netzlücken das Stadtbild als durchgehende Verbindungen". Fahrradfahrern und -fahrerinnen in österreichischen Städten werde es generell von ihren Stadtverwaltungen erschwert, sowohl alle Teile ihrer Stadt sicher zu erreichen, als auch auf direkten Routen unterwegs zu sein.