++ THEMENBILD ++ Projekt Zukunftsbild: Gab es in den 1950er-Jahren durchschnittlich bis zu 50 Tage in Wien mit einer geschlossenen Schneedecke, so hat sich diese Zahl in den 2000er-Jahren auf 32 reduziert. Grund dafür ist laut Geosphere Austria der Klimawandel. In den kommenden Jahren ist mit einer weiteren Reduktion von Schneetagen zu rechnen. Die Bilder zeigen einen historischen Vergleich. Links: Die Mariensäule, das Radetzkydenkmal, das alte Kriegsministerium und Nuntiatur in Wien, aufgenommen am 31. März 1910. Credit: picturedesk.com/ÖNB-Bildarchiv/Österreichische Lichtbildstelle/Helmut Fohringer. Rechts: Die Mariensäule Am Hof in Wien aufgenommen am Dienstag, 3. Dezember 2024. ++ Die historischen picturedesk.com Aufnahmen stehen Basisdienst-Kunden nur in Kombination zur Verfügung und dürfen nicht einzeln verwendet werden. Diese und weitere Bilder können über www.picturedesk.com erworben werden. ++ (Combo).