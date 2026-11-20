©APA, JENNIFER HATLAUF
Er ist einer der spektakulärsten tierischen Neu- bzw. Wiederankömmlinge in unseren Breiten: der Goldschakal (Canis aureus). Gerade im Herbst sind vor allem Jungtiere auf Wanderschaft, heißt es seitens der Universität für Bodenkultur (Boku), an der das "Goldschakalprojekt Österreich" angesiedelt ist. Mit einer neuen App soll die seit 2015 betriebene Datensammlung zum Auftreten des kleineren Wildhundes in Österreich nun auf eine neue Ebene gehoben werden. Teilnehmer können so zum "SchakalMelder" werden, heißt es.
von
Bisher stammen die meisten Hinweise aus der Jägerschaft oder aus Fotofallen, um das Verhalten der Tiere aber besser zu verstehen, brauche man breitere Informationen. "Jede einzelne Beobachtung ist wie ein Puzzleteil. Ohne die vielen Menschen, die uns ihre Hinweise schicken, wäre ein Bild der Ausbreitung nicht möglich", wird Projektleiterin Jennifer Hatlauf zitiert. Zudem bietet das Team unter dem Titel "SchakalAkademie" Hilfe bei der nicht immer einfachen Unterscheidung zwischen Canis aureus, Hunden, Füchsen oder Wölfen.
Service: www.goldschakal.at , www.goldschakal.at/melden