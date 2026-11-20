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Er ist einer der spektakulärsten tierischen Neu- bzw. Wiederankömmlinge in unseren Breiten: der Goldschakal (Canis aureus). Gerade im Herbst sind vor allem Jungtiere auf Wanderschaft, heißt es seitens der Universität für Bodenkultur (Boku), an der das "Goldschakalprojekt Österreich" angesiedelt ist. Mit einer neuen App soll die seit 2015 betriebene Datensammlung zum Auftreten des kleineren Wildhundes in Österreich nun auf eine neue Ebene gehoben werden. Teilnehmer können so zum "SchakalMelder" werden, heißt es.

von APA