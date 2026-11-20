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Die Komplexitätswissenschafterin Jana Lasser von der Universität Graz erhält den mit 10.000 Euro dotierten Hedy-Lamarr-Preis 2026 der Stadt Wien. Das gab die Stadt, die die auf Frauen in der IT-Forschung abzielende Auszeichnung zum neunten Mal vergibt, in einer Aussendung bekannt. "Mit ihrem Engagement setzt Jana Lasser sich dafür ein, den verantwortungsvollen Umgang mit sozialen Medien zu vermitteln und sicherzustellen, dass KI hilft und keinen Schaden anrichtet.

von APA