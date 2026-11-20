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Die Komplexitätswissenschafterin Jana Lasser von der Universität Graz erhält den mit 10.000 Euro dotierten Hedy-Lamarr-Preis 2026 der Stadt Wien. Das gab die Stadt, die die auf Frauen in der IT-Forschung abzielende Auszeichnung zum neunten Mal vergibt, in einer Aussendung bekannt. "Mit ihrem Engagement setzt Jana Lasser sich dafür ein, den verantwortungsvollen Umgang mit sozialen Medien zu vermitteln und sicherzustellen, dass KI hilft und keinen Schaden anrichtet.
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Die Forschung von Jana Lasser hat damit unmittelbare, messbare gesellschaftliche Auswirkungen", wird Jurymitglied und TU-Wien-Forscherin Laura Kovács zitiert. Die Ausgezeichnete selbst wünscht sich, "dass alle, die innovative digitale Technologien erforschen und entwickeln - unabhängig von ihrem Geschlecht - nicht nur darüber nachdenken, was möglich ist, sondern auch darüber, was wir als Gesellschaft wollen".
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++ THEMENBILD ++ Illustration zu den Themen Künstliche Intelligenz - KI /Artificial Intelligence - AI /Chatbots/Technologie/Kommunikation/Innovationen: Im Bild: Eine Seite mit einem Icon eines AI-Chatbot, aufgenommen am Donnerstag, 30. Oktober 2025.