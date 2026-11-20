©APA, dpa, Daniel Karmann
Journalismus-Studierende stellen seit kurzem in 14-minütigen Folgen auf dem Wiener Community-TV-Sender "Okto" wissenschaftliche Themen vor. Gestartet ist man unter dem Sendungstitel "I-KUH" am Donnerstagabend, wie der Sender mitteilte. Zwei Mal im Monat sind Ausstrahlungen der Beiträge künftig geplant, sieben Folgen soll es geben.
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In der ersten, von Studentinnen und Studenten der FHWien der WKW gestalteten Folge beschäftigt man sich "mit Pheromonen, dem Liebesleben der Graugänse, dem Broken-Heart-Syndrom oder dem Thema Eifersucht", heißt es.