Frage: Was beschreibt die Schrödingergleichung?

Markus Aspelmeyer: Dazu muss ich einmal ausholen: Eine physikalische Gleichung soll die Welt beschreiben. Die Herausforderung dabei ist, immer zu wissen, wofür die mathematischen Elemente in der Gleichung stehen. Das ist eine alte philosophische Frage. Wie verhält sich unsere Beschreibung zu dem, was wir beschreiben? Bei einfachen klassischen Theorien wie bei Newton ist das einfach: Der Apfel hat eine Masse und Beschleunigung, die von der Bewegungsgleichung beschrieben werden. Einstein hat von "Elementen der physikalischen Realität" gesprochen: Physik beschreibt die Welt, wie sie ist.

Frage: Und was sieht man nun bei der Schrödingergleichung?

Aspelmeyer: Im Anspruch, mit einer Gleichung die Welt beschreiben zu wollen, ist schon Wohl und Wehe der Schrödingergleichung angelegt, beziehungsweise ihr Erfolg und ihr Mysterium. Im Zentrum der Gleichung steht das mathematische Symbol Psi, das wir alle kennen, weil es auf dem Tausendschillingschein war, sich jetzt auf der neuen Silbermünze zu 100 Jahre Schrödingergleichung findet usw. Die Schrödingergleichung beschreibt die zeitliche Entwicklung von diesem Psi.

Frage: Was sagt nun das Psi über die Welt aus?

Aspelmeyer: Mit diesem Psi in der Schrödingergleichung war es auf einmal möglich, das Verhalten von Atomen zu beschreiben und vorherzusagen - und damit das Verhalten von Festkörpern. Und das hat dann im Verlauf von wenigen Jahrzehnten zur ersten Quantenrevolution geführt und die Grundlage für den Laser, den Transistor, letztlich für die moderne Halbleiterindustrie gebildet.

Frage: Das ist die Erfolgsgeschichte der Schrödingergleichung, worin liegt ihr Mysterium?

Aspelmeyer: Vor der Schrödingergleichung hat man immer gewusst, worauf sich ein mathematisches Symbol in einer Gleichung, die eine physikalische Theorie beschreibt, in der Welt bezieht. Das Mysterium ist, dass wir bis heute nicht wissen, was dieses Psi in der realen Welt bedeuten soll.

Das ist das Faszinosum, dass es uns in 100 Jahren zwar gelungen ist, damit wahnsinnig viel praktische Dinge zu berechnen, damit neue Technologien zu entwickeln und Industrierevolutionen auszulösen. Aber was uns das Psi in der Schrödingergleichung über die Welt sagt, ist bis heute nicht klar. Psi erlaubt uns, Wahrscheinlichkeiten für Messergebnisse zu berechnen, aber es fehlt der Bezug zu Einsteins "Element der physikalischen Realität".

Frage: Im Physikunterricht lernt man, dass Psi für die Wellenfunktion steht - aber was bedeutet das?

Aspelmeyer: Mathematisch ist die Schrödingergleichung eine sogenannte Wellengleichung, mit der wir in der Physik in mathematischer Form Wellen beschreiben. Wellen haben Eigenschaften wie Amplitude und Phase, da oszilliert etwas. Die Schrödingergleichung beschreibt das Verhalten von Materie - und zwar in Form von Materiewellen.

Frage: Damit griff Schrödinger die Idee von Louis de Broglie auf, wonach auch Materie wie Elektronen Welleneigenschaften zeigt.

Aspelmeyer: Das ist eine Vereinfachung. Im Experiment verhält sich nicht die Materie wie eine Welle. Was sich wie eine Welle verhält, sind die Wahrscheinlichkeiten, mit denen wir vorhersagen können, wie sich die Materie bei Beobachtung verhält.

Frage: Warum war das so ein radikaler Umbruch in der Physik?

Aspelmeyer: Vorher wurde immer von den Eigenschaften gesprochen, die Materie besitzt, unabhängig davon, ob wir sie beobachten oder nicht. Und diese Eigenschaften bestimmen den Ausgang jeder Beobachtung eindeutig. Die Schrödingergleichung erlaubt es dagegen nicht mehr zu sagen, dass Eigenschaften von Objekten unabhängig von unserer Beobachtung existieren. Die Wellenfunktion ermöglicht uns lediglich, Wahrscheinlichkeiten für zukünftige Messungen an einem Objekt zu berechnen. Erst die Beobachtung selbst legt die Eigenschaften fest. Damit tauchen Wahrscheinlichkeiten auf einmal als fundamentales Element einer physikalischen Theorie auf, und das ist radikal neu. Physik beschreibt die Welt plötzlich nicht mehr, wie sie ist, sondern sie beschreibt vielmehr, was wir über die Welt aussagen können. Schrödinger selbst nannte seine Wellenfunktion Psi einen "Katalog von Erwartungswerten", also von zukünftigen Messergebnissen.

Frage: Das heißt, mit der Wellenfunktion kann man beispielsweise beschreiben, mit welcher Wahrscheinlichkeit sich ein Teilchen an einem bestimmten Ort aufhält?

Aspelmeyer: Ja, allgemein gesagt beschreibt die Wellenfunktion die Wahrscheinlichkeit für den Ausgang einer gewissen Beobachtung bzw. Messung. Wenn Sie den Ort eines Teilchens messen, dann ist diese Aussage richtig. Aber man kann natürlich auch nach anderen Eigenschaften fragen, nach der Geschwindigkeit, der Farbe etc.

Frage: Warum hat die Schrödingergleichung eine solche Schlüsselrolle in den Naturwissenschaften gespielt?

Aspelmeyer: Der Erfolg einer physikalischen Theorie bemisst sich danach, wie gut sie neue Vorhersagen machen kann, von Phänomenen, die wieder und wieder bestätigt werden und idealerweise dann sogar noch gesellschaftlich relevante Anwendung nach sich ziehen. Ausgehend von den zwei neuen Beschreibungen der physikalischen Welt aus den Jahren 1925 und 1926 ist eine Erfolgswelle über die Welt gerollt. Nahezu jede moderne Entwicklung in der Atomphysik, der Festkörperphysik, der Chemie, neuen Quantentechnologien wie Quantensimulation, Quantenkryptographie, Quantencomputer usw. wurde durch die grundlegenden neuen Gleichungen der Quantenmechanik erst möglich. Denn fairerweise muss man dazu sagen, dass die Schrödingergleichung mit der von Werner Heisenberg, Max Born und Pascual Jordan 1925 entwickelten Formulierung der Quantenmechanik, der Matrizenmechanik, äquivalent ist.

APA: Ist die Schrödingergleichung nach wie vor das Maß aller Dinge?

Aspelmeyer: Ja. Man kann Quantenphysik, auch moderne Quantenphysik, ohne die Schrödingergleichung weder unterrichten noch betreiben.

(Das Gespräch führte Christian Müller/APA)

Service: Uni Wien-Website zu 100 Jahre Schrödingergleichung: https://schroedinger100.univie.ac.at/