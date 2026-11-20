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Durch eine Gesetzesnovelle wird aus der "Österreichischen Nationalen Schaden- und Ereignisdatenbank" (CESARE) eine dauerhaft betriebene Dokumentationsstelle für das Naturgefahren-Risikomanagement. Nach dem Rekordsommer und dem Mix aus Dürren und Hochwässern der vergangenen Jahre wird das Ansinnen, Katastrophen und Schäden einheitlich und umfassend zu dokumentieren, umso greifbarer, so die Geosphere Austria, die mit dem Ausbau und Betrieb der Datenbank beauftragt wurde.
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Bei der Bestandsaufnahme hält man sich an das "Sendai-Rahmenwerk der Vereinten Nationen" (UNDRR), heißt es. Für Geosphere-Generaldirektor Andreas Schaffhauser wird man auf dieser Basis "ein besseres Verständnis von Naturgefahren" bekommen und "eine Basis für fundierte Entscheidungen" bieten können. Dokumentiert werden verschiedenste Auswirkungen von Hochwasser, Lawinen, Starkregen, Massenbewegungen, Stürmen, Hagel, Frost, Kälte, Dürre, Hitze, Waldbränden und nicht zuletzt Erdbeben.
Service: https://www.cesare.at/de/index.html