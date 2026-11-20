Ziel der Konferenz ist es, führende Wissenschafter zusammenzubringen, um Schrödingers Beiträge und deren fortwährende Bedeutung für die Quantentheorie und verwandte Forschungsgebiete zu diskutieren. Organisiert wird die Veranstaltung von der ÖAW, ihrem Institut für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) und dem Exzellenzcluster "Quantum Science Austria" (quantA).

Prominente Vortragende wie Physiknobelpreisträger Anton Zeilinger, Ignacio Cirac vom Max Planck-Institut für Quantenoptik, Frank Verstraete von der Uni Ghent, Tracy Northup von der Uni Innsbruck, Silke Bühler-Paschen von der TU Wien oder Alexander Blum vom Caltech werden sich dabei mit den verschiedenen Aspekten von Werk und Leben Schrödingers auseinandersetzen. In einem öffentlichen Vortrag am Donnerstag (26.11.) erzählt der Wissenschaftshistoriker Michel Janssen von der University of Minnesota anhand von Architekturmetaphern und Illustrationen die Geschichte der Quantenmechanik.

Der deutsche Physiker Werner Heisenberg legte mit einer Mitte 1925 veröffentlichten Arbeit den Grundstein für die Quantenmechanik. Es gelang ihm in Folge gemeinsam mit Max Born und Pascual Jordan in kurzer Zeit, eine Theorie zu entwickeln, die erstmals die Vorgänge in der atomaren Welt widerspruchsfrei mathematisch beschreibt. Es war dies die erste konsistente Formulierung der Quantenmechanik - allerdings auf Basis der - mathematisch komplexen und wenig anschaulichen - Matrizenrechnung.

In seinem Winterurlaub in Arosa (Schweiz) rund um den Jahreswechsel 1925/26 schuf Schrödinger, der damals Professor der theoretischen Physik an der Universität Zürich war, ausgehend von der klassischen Mechanik und basierend auf der Idee des französischen Physikers Louis de Broglie, dass nicht nur Photonen, sondern auch Materie wie Elektronen Welleneigenschaften zeigt, eine Wellenmechanik. Es war der Beginn seines annus mirabilis.

Am 27. Jänner 1926 ging bei dem damals maßgeblichen Fachjournal, den "Annalen der Physik", Schrödingers Arbeit "Quantisierung als Eigenwertproblem" ein. In den darauffolgenden Monaten erschienen drei weitere Abhandlungen, in denen Schrödinger seine Wellenmechanik weiter ausarbeitete. Es gelang ihm darin, auch bekannte experimentelle Daten mit der neuen Gleichung zu beschreiben.

Schrödinger belegte in der Folge, dass seine Wellengleichung und Heisenbergs Matrizenrechnung trotz völlig unterschiedlicher Form und Ausgangspunkte mathematisch äquivalent sind. Die Schrödingergleichung hatte nur einen Vorteil: Ihre mathematische Form war den Physikern vertrauter.

Nach Schrödingers Wellengleichung war in der Physik nichts mehr wie zuvor: Der Physiker bewies, dass Quantenobjekte wie Elektronen, Atome oder Moleküle Eigenschaften von Wellen oder Teilchen haben können und sich ihr Zustand nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit berechnen lässt. Die Möglichkeit, mit Heisenbergs Matrizenmechanik bzw. der Schrödingergleichung das Verhalten von Atomen vorherzusagen, hat zu einer Revolution geführt: Nahezu jede moderne Entwicklung in der Atomphysik, der Festkörperphysik, der Chemie, Erfindungen wie Laser oder Transistoren, aber auch neue Quantentechnologien wie Quantensimulation, Quantenkryptographie, Quantencomputer usw. wurden durch die grundlegenden neuen Gleichungen der Quantenmechanik erst möglich, wie der Quantenphysiker Markus Aspelmeyer von der Uni Wien zur APA sagte.

1933 wurde Schrödinger gemeinsam mit seinem britischen Kollegen Paul Dirac "für die Entdeckung neuer produktiver Formen der Atomtheorie" mit dem Physiknobelpreis ausgezeichnet.

Service: Link zur Konferenz: https://indico.iqoqi-vienna.at/event/1/ ; Öffentlicher Vortrag "Die Kathedrale der Quantenmechanik: Eine wissenschaftliche Baugeschichte" von Michel Janssen, 26.11., 18.00 Uhr, ÖAW, 1., Dr. Ignaz Seipel-Platz 2