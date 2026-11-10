"Wasser im Klimawandel" zeigt steigenden Druck auf den Wasserhaushalt

Gleichzeitig liefern die Prognosen jedoch auch den Auftakt für den Strategieprozess "Unser Wasser 2100", den Totschnig im Rahmen der Pressekonferenz ebenfalls ankündigte. Dabei gelte es, einen "langfristigen Rahmen für den Umgang mit Wasser zu schaffen" und man werde dabei auch die Bevölkerung und insbesondere Jugendliche miteinbinden, Ergebnisse dazu sollen im zweiten Halbjahr 2027 vorliegen.

Totschnig erinnerte daran, dass Österreich in diesem Jahr das trockenste der Messgeschichte erlebt, mit niedrigen Pegelständen der Flüsse vor allem im Osten und einem Schaden für die Landwirtschaft, der die von der Hagelversicherung prognostizierte eine Milliarde Euro erreichen werde. Studienleiter Günter Blöschl von der TU Wien wies darauf hin, dass zwischen langfristigen Trends und "Einzelereignissen in gewissen Jahren" unterschieden werden müsse. Doch "wir erleben bereits einen Wandel in unserem Wasserkreislauf", hielt Co-Studienleiter Klaus Haslinger von der Geosphere Austria fest - und dieser Wandel wird sich laut der Berechnungen bis 2100 deutlich fortsetzen.

Bis dahin werden - unter Annahme eines weiteren Anstiegs der Durchschnittstemperaturen um 1,5 bis 2 Grad Celsius - die Niederschläge laut Haslinger eher gleich bleiben, sich jedoch weiter in den Winter verlagern. Zunehmen wird jedoch die Verdunstung um zehn bis 15 Prozent und die Intensität der vor allem kurzen Starkniederschläge um 20 bis 30 Prozent. Das führt laut Blöschl dazu, dass sich "mittlere Hochwässer nicht so sehr verändern werden", die selteneren und stärkeren Hochwässer hingegen schon. "Auch die pluvialen Hochwässer werden stärker", so Blöschl zu den Überflutungen, die auch abseits von Bächen und Flüssen auftreten, wenn Wasser über die Oberfläche abfließt. Auf diese Entwicklung wurde bereits in einem der seit Jahresbeginn publizierten Zwischenberichte zur Studie, bei der auch die Universität Graz und die Universität für Bodenkultur beteiligt waren, eingegangen - der Endbericht liegt im April 2027 vor.

Blöschl wies zudem darauf hin, dass die Entwicklung hin zu mehr Winterniederschlag bei zunehmender Verdunstung eine weitere Abnahme der Grundwasserneubildung bedeutet, im Mittel werde mit einem Rückgang von fünf bis zehn Prozent, in manchen Regionen wie im Osten oder Südosten ist jedoch sogar mit einem Rückgang von bis zu 25 Prozent zu rechnen. Das alles heiße nicht "unbedingt, dass die Situation genau so sein muss wie 2026", da könne man nicht sagen, dass diese zur Norm werde, "aber der Wassermangel dieses Jahres wird kein Einzelfall sein, sondern wird sich wiederholen". Und das zunehmende Niedrigwasser der Flüsse werde auch Einfluss auf die Wasserkraftwerke haben, "da sieht es an der Donau nicht so gut aus".

Eine vorausschauende Wasserbewirtschaftung sei jedenfalls unausweichlich, hielt Totschnig zusammenfassend fest. Herausforderungen gebe es bei der "Trinkwasserversorgung, der Energieproduktion über die Lebensmittelproduktion bis zum Hochwasserschutz", so der Bundesminister. Jedoch fange man nicht bei null an, hieß es unter dem Hinweis der bereits erfolgten Investitionen: "Österreich berücksichtigt die Auswirkungen des Klimawandels bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten", sagte Totschnig. Seit der Jahrtausendwende seien etwa zehn Milliarden Euro in Wildwasserschutz oder 631 Millionen Euro in die ökologische Verbesserung der Gewässer investiert worden - welche Kosten jedoch die zukünftigen Entwicklungen mit sich bringen werden, könne man aktuell noch nicht prognostizieren.

(S E R V I C E - Weitere Informationen unter https://wasseraktiv.at/wasser-im-klimawandel und unter unserwasser2100.gv.at)