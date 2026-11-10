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Valneva: Impfstoff gegen Chikungunya-Fieber schützt nun fünf Jahre

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In Österreich derzeit anderes Vakzin für Reisende empfohlen
©APA, FLORIAN WIESER
Der Impfstoff gegen das Chikungunya-Fieber des französisch-österreichischen Biotechnologie-Unternehmens Valneva bietet einen längeren Schutz als bisher erwiesen. Eine Dosis des Impfstoffs Ixchiq schütze fünf Jahre lang vor einer Infektion mit dem Virus, versicherte das Unternehmen. 94 Prozent der 221 gesunden Erwachsenen, die an einer Testreihe teilnehmen, hätten entsprechende Antikörper. Vergangenes Jahr hatte Valneva erklärt, die Wirkdauer betrage vier Jahre.

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Ixchiq ist einer der wenigen verfügbaren Impfstoffe gegen Chikungunya. Dabei handelt es sich um eine durch Stechmücken übertragene Virusinfektion, die in tropischen und subtropischen Regionen verbreitet ist. Die Erkrankung verursacht hohes Fieber und starke Gelenkschmerzen, die bei vielen Betroffenen über Wochen bis Monate anhalten können. Schwere Verläufe sind selten, treten jedoch insbesondere bei älteren oder schwer vorerkrankten Menschen auf. Die Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus), eine potenzielle Überträgerin von Chikungunya, kommt mittlerweile auch in einigen Gegenden Österreichs vor.

In jüngster Zeit hatte Valneva Schwierigkeiten bei der Vermarktung von Ixchiq. In den USA, wo die Regierung von Präsident Donald Trump einen impfkritischen Kurs verfolgt, wurde seine Zulassung im vergangenen Jahr ausgesetzt, nachdem vier neue Fälle schwerer Nebenwirkungen aufgetreten waren. In den französischen Überseegebieten überschatteten Anfang des vergangenen Jahres mehrere Fälle von schweren Impfnebenwirkungen den Einsatz von Ixchiq, darunter auch ein Todesfall. Zunächst setzte Frankreich den Einsatz des Impfstoffs für Menschen über 65 Jahren aus, dann auch die gesamte Europäische Union.

Im Juli 2025 ließ die EU den Impfstoff aber wieder allgemein zu mit der Begründung, dass sein Nutzen gegen eine Krankheit, die vor allem für ältere Menschen gefährlich ist, den Schaden durch mögliche Nebenwirkungen überwiege. Im Nationalen Impfplan Österreichs wird darauf hingewiesen, dass für Reisende "derzeit bevorzugt" die Verwendung eines ebenfalls verfügbaren inaktivierten Impfstoffes empfohlen wird.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/FLORIAN WIESER

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