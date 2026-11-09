COP31 - Die Codes und Themen der UNO-Klimakonferenz

COP ist die Abkürzung der UNO-Klimakonferenzen, dahinter steht "Conference of the Parties", also auf Deutsch die Vertragsstaatenkonferenz des UNO-Klimarahmenübereinkommens, das bei der Weltklimakonferenz in Rio de Janeiro im Jahr 1992 verabschiedet wurde. Die COP1 fand 1995 in Berlin statt, am 9. November startet nun die COP31 in der Türkei.

UNFCCC steht für die UNO-Klimarahmenkonvention (United Nations Framework Convention on Climate Change), mit der sich 197 Staaten 1992 erstmals dazu verpflichtet haben, den Ausstoß der Treibhausgase zu begrenzen.

Kern des Pariser Klimaabkommens von 2015 sind die "Nationally Determined Contributions", kurz NDCs, also national festgelegte Beiträge zum Klimaschutz, die Klimaziele. Das bedeutet, dass alle Vertragsstaaten sowie Staatengemeinschaften wie die EU ihre Beiträge zur Umsetzung des Pariser Abkommens wie etwa die Verringerung von Treibhausgas-Emissionen und die Vergrößerung ihrer Waldflächen selbst festlegen.

Das IPCC wurde 1988 gegründet. Es soll aufzeigen, wie sich der Klimawandel auf Natur und Mensch auswirkt, wie er gebremst werden kann und welche Anpassungsstrategien es gibt. Das Gremium mit Sitz in Genf forscht dabei nicht selbst, sondern sammelt wissenschaftliche Daten und wertet sie aus. In den sogenannten Sachstandsberichten (Assessment Reports), von denen bisher sechs abgeschlossen sind, werden Ursachen des Klimawandels zusammengefasst und münden dann in den Synthesebericht.

Der Global Stocktake (GST) ist die globale Bestandsaufnahme zum Pariser Klimaabkommen und überprüft im Fünf-Jahres-Rhythmus die Umsetzung der nationalen Klimaziele (NDCs). Die zweite globale Bestandsaufnahme beginnt 2026 mit der COP31, endet 2028 und deckt den Zeitraum 2024-2028 ab. Sie soll als Basis für neue nationale Klimaziele dienen. Der erste GST wurde auf der COP28 in Dubai im Jahr 2023 abgeschlossen.

Eine Grundlage für die erste globale Bestandsaufnahme war dabei der 2023 veröffentlichte sechste Synthesebericht des Weltklimarats IPCC. Der Zeitplan für den nächsten Bewertungszyklus ist ungeklärt, die Verhandlungen dazu vorerst gescheitert, nachdem sich Staaten wie Saudi-Arabien, Indien und China dafür ausgesprochen hatten, diesen erst 2029 zu publizieren - also nach Abschluss des GST2.

Der TFFF (Tropical Forest Forever Facility) war ein Prestigeprojekt des COP30-Gastgebers Brasilien, ein neuer Fonds, der Tropenländer finanziell belohnen soll, wenn sie ihre Regenwälder bewahren. Aus dem TFFF soll laut den Ankündigungen ein 125 Milliarden US-Dollar schwerer Fonds werden, der sich aus staatlichen und privaten Beiträgen speist und wie eine Stiftung verwaltet werden soll.

Laut dem Wirtschaftsanalyse-Unternehmen "Eco Business" schaut es für den TFFF vor dem Einjahres-Jubiläum aber vorerst nicht allzu rosig aus, denn zwar hätten sich im Vorjahr 65 Länder für diesen ausgesprochen, doch nur acht tatsächlich Mittel in Höhe von 7,8 Milliarden US-Dollar zugesagt. Der TFFF wird bei der COP31 wohl zum Thema werden - nicht zuletzt, weil er bis zum Jahresende weitere Mittel braucht, um etwa die von Norwegen zugesagten drei Milliarden US-Dollar nicht wieder zu verlieren.

Die Abkürzung NCQG steht für "New Collective Quantified Goal" und soll ab 2026 das bisherige Klimafinanzierungsziel von 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr ersetzen. Das neue Ziel soll dabei weit höher als das bisherige ausfallen, laut UNO-Schätzungen vor der COP29 im Vorjahr benötigen die Entwicklungs- und Schwellenländer rund 2,4 Billionen US-Dollar jährlich - herausgekommen sind 2024 auf der COP29 in Aserbaidschan dann aber nur 300 Milliarden US-Dollar jährlich. Aus den Industriestaaten, die für die Finanzierung zuständig sind, wurden zuvor Stimmen laut, die eine Ausweitung der Geberländer forderten. Ein Ruf, der auf der COP31 von den Annex-1-Staaten - synonym für die Industriestaaten - wieder zu hören sein wird, denn die Umsetzung des NCQG wird ein Thema auf der UNO-Klimakonferenz sein. Ziel ist es bis 2035 jährlich mindestens 300 Milliarden US-Dollar für Entwicklungsländer zu mobilisieren, wobei gleichzeitig anerkannt wird, dass der weltweite Investitionsbedarf deutlich höher ist

So wird ein übergreifender Beschlusstext einer Klimakonferenz bezeichnet. Darin halten die Staaten zentrale politische Vereinbarungen und gemeinsame Signale fest, die über einzelne Verhandlungsthemen hinausgehen. An jeder Konferenz wird auf eine solche Cover Decision hingearbeitet.

Hinter der Bezeichnung G77 and China steht eine viel größere Gruppe über 130 Staaten, darunter einerseits stark durch den Klimawandel gefährdete Staaten bis hin zu Saudi-Arabien, das sich in der Vergangenheit bei den Klimakonferenzen oft als Bremser gezeigt hat. Viele der Länder drängen zur Erfüllung ihrer nationalen Klimaschutzpläne (NDCs) auf die finanzielle oder technische Unterstützung durch die Industrienationen. China ist zwar kein volles Mitglied, hat aber inzwischen eine wichtige Position in dieser Allianz eingenommen. Gegründet wurde G77 1964 bei der Gründungskonferenz der UNCTAD, der UNO-Konferenz für Handel und Entwicklung.

Clean Development Mechanism (CDM) - Dieser Mechanismus stammt aus dem Kyoto-Protokoll, dem Vorgänger des Pariser Klimaabkommens, und war schon damals Anlass zur Kritik. Denn dahinter verbirgt sich die Möglichkeit etwa für Konzerne oder Staaten, Projekte in ärmeren Staaten zu finanzieren und auf die eigene Klimabilanz anrechnen zu lassen und die Verpflichtungen mit dem Handel von Emissionsrechten zu erfüllen. Eine wirkliche Reduktion der Treibhausgas-Emission kommt dabei oft nicht heraus.

Zur Klimapolitik gehört auch ein Geflecht aus finanzieller Unterstützung insbesondere für die Entwicklungsländer. GCF steht für den "Green Climate Fund". Mit seinen Geldern werden Projekte für Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen unterstützt. Darüber hinaus gibt es den Anpassungsfonds (AF), der in den Entwicklungsländern Projekte zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels wie einen besseren Küstenschutz wegen der steigenden Meeresspiegel finanziert.

Dieses Schlagwort verweist darauf, dass durch die Erderwärmung schon jetzt hohe Verluste und Schäden entstehen. So werden Gebiete durch Überschwemmung oder anhaltende Dürre dauerhaft unbewohnbar. Insbesondere den Entwicklungsländern und den kleinen Inselstaaten ist es bei den UNO-Verhandlungen wichtig, darüber zu verhandeln, wie die Industrieländer als Hauptverursacher der Erderwärmung sich an diesen Kosten beteiligen.

Das "Regelbuch" regelt, wie das Paris-Abkommen umzusetzen ist, in dem die internationale Gemeinschaft 2015 eine Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter vereinbart hat. Das Regelbuch soll unter anderem festlegen, wie die nationalen Klimaschutzzusagen transparent gestaltet und überprüft werden können. Außerdem soll es einen sogenannten Ambitionsmechanismus festschreiben, wonach die Vertragsstaaten ihr Klimaschutz-Engagement stetig erhöhen müssen.