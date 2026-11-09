Hitzetote - Erstmals über 1.000 Opfer in einem Sommer in Österreich

Die meisten hitzebedingten Todesfälle dieses Jahr gab es mit einem Schätzwert von 229 Opfern in Wien, gefolgt von 223 in Niederösterreich. 190 Hitzetote waren es laut AGES in Oberösterreich, 123 in der Steiermark und deutlich weniger in Kärnten (56), Vorarlberg (53), Salzburg (50), Tirol (49) und dem Burgenland (35).

Österreich hatte 2026 den heißesten Sommer der Messgeschichte erlebt. An mehr als 100 Stationen der Geosphere Austria wurden neue Temperaturrekorde verzeichnet. Auch der österreichweite Allzeitrekord fiel: Am 4. August wurden in Wien 41,0 Grad gemessen und damit der bisherige Höchstwert von 40,5 Grad aus dem Jahr 2013 in Bad Deutsch-Altenburg übertroffen. Nur einen Tag später holte sich die niederösterreichische Marktgemeinde den Rekord zurück, als das Thermometer in der dortigen Messstation 41,2 Grad erreichte.

Auf einem Totenschein steht nur sehr selten "Hitze" als Todesursache, erläuterte die AGES. Hitze kann Herz, Kreislauf, Nieren und Lunge belasten und bestehende Krankheiten verschlimmern. An sehr heißen Tagen und in den Tagen danach werden häufig mehr Todesfälle beobachtet als bei gemäßigten Temperaturen. Das Hitze-Mortalitätsmonitoring untersucht dieses Muster und schätzt, wie stark höhere Temperaturen mit einer höheren Sterblichkeit zusammenhängen.

So wird anschließend berechnet, wie viele Todesfälle der Hitze zugerechnet werden können. Das Modell sagt nicht, welche einzelne Person an Hitze gestorben ist. Es macht auch keine Angaben zu Vorerkrankungen oder zum Alter einzelner Verstorbener. Die Methode wird laut AGES international verwendet. Die Ergebnisse helfen einzuschätzen, wie groß die gesundheitlichen Folgen von Hitze sind und liefern eine Grundlage für den Hitzeschutz, wurde betont.