Ewigkeitschemikalien: Insekten in Bergregionen mit teils hohen Werten

Im Fokus der im Fachjournal "Communications Biology" erschienenen Untersuchung standen die Auswirkungen persistenter, bioakkumulativer und giftiger Chemikalien - kurz PBTs -, heißt es am Dienstag in einer Aussendung der Universität Innsbruck. "Wir haben 30 verschiedene PBTs in den Körpern der Insekten detektiert, darunter per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS), polychlorierte Biphenyle (PCB), bromierte Flammschutzmittel (BFR) sowie das Schwermetall Quecksilber", werden Birgit Schlick-Steiner und Florian Steiner vom Institut für Ökologie der Tiroler Uni und Veronika Hierlmeier-Hackl und Korbinian Freier vom Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) zitiert.

Aufgrund der vielfach belegten negativen Wirkungen, wie die Schwächung des Immunsystems und der Fortpflanzungsfähigkeit bis hin zur Förderung des Auftretens von Krebserkrankungen bei allerlei Lebewesen, sind mittlerweile viele der Schadstoffe verboten. Allerdings sind die Verbindungen höchst beständig, weshalb man sie landläufig als "Ewigkeitschemikalien" bezeichnet.

Der Effekt, dass sich die Schadstoffkonzentrationen aufschaukeln, je höher ein Tier in der Nahrungskette steht, ist bereits vielfach belegt. Dass dem auch bei Insekten so ist, zeigt nun das Ökologen-Team. Fanden sich in pflanzenfressenden Insekten, wie Wiesen- und Bergwaldhummeln, nur PBT-Spuren, war das Bild bei allesfressenden Ameisen schon merklich anders. Bei aasfressenden Totengräberkäfern fanden sich die höchsten Werte. So waren hier die Quecksilber-Konzentrationen gegenüber den Hummeln rund 120-fach höher und lagen auch deutlich über den in der EU-Verordnung für Lebensmittelsicherheit festgelegten Grenzwert für den Verzehr von Fleisch von Rindern oder Schweinen. Die Ameisen und Käfer überschritten zudem auch die Höchstwerte für per- und polyfluorierte Substanzen in Fleischerzeugnissen.

Das sei durchaus erstaunlich, da die Schadstoff-Messungen auf dem Sonnblick und der Zugspitze eigentlich geringe PBTs-Einträge ausweisen. Trotzdem reichern sich auch in diesen abgelegenen Standorten die Konzentrationen stärker an. Bei untersuchten Insekten mit höheren Werten sehe man, "dass einzelne PBTs mit Asymmetrien in signifikanten Zusammenhang gesetzt werden können. Daher kommen wir zu dem Schluss, dass PBTs als weiterer Faktor für den Insektenrückgang von Bedeutung sind", argumentieren die Forschenden.

Hier offenbare sich auch, dass "bei Neuzulassungen von Stoffen ihre Folge- und Langzeitwirkung präzise zu prüfen" wären. Und: "Bei Verboten muss man die ganze Stoffklasse im Blick haben, um den regelmäßig stattfindenden Austausch durch fast identische aber ebenso problematische Verbindungen zu unterbinden", heißt es.

(S E R V I C E - https://doi.org/10.1038/s42003-026-10586-1 )