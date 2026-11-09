Spezialisten fordern geregelte Prostatakrebs-Früherkennung

"Österreich hat nie ein organisiertes Prostatakrebs-Screeningprogramm implementiert. Trotzdem werden PSA-Tests auf opportunistischer Basis (getestet wird, wer sich darum bemüht, Anm.) seit drei Jahrzehnten angewendet. Das hat Schäden durch das Wegfallen von Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen eines strukturierten Programms verursacht: Tests außerhalb der richtigen Alters- und Lebenserwartungsgruppen, wiederholtes Testen von Männern mit niedrigem Risiko, unnötige Prostata-Biopsien, Überdiagnosen und Übertherapien. Gleichzeitig gibt es wenig Information über die Qualität und die erzielten Resultate", schrieb der Vorstand der Wiener Universitätsklinik für Urologie (MedUni Wien/AKH), Shahrokh Shariat, für die mehr als 70 Experten umfassende "Österreichische Prostatakrebs-Screening Konsensus-Gruppe" (https://doi.org/10.1007/s00508-026-02845-2). Sie hat bereits einen fertigen Plan für ein strukturiertes und qualitätsgesichertes Prostatakrebs-Screening ausgearbeitet.

Das mehr oder weniger zufällige häufige Frequentieren von Bluttests auf das sogenannte Prostata-spezifische Antigen (PSA), nachfolgende Biopsien mit Gewebeproben, schnelles Operieren und Therapieren ohne Bestimmung des individuellen Risikos von Männern von Anfang an, schade mehr als es nütze, heißt es in der Publikation. In Österreich erkranken jährlich rund 8.100 Männer an einem Prostatakarzinom, 1.400 sterben jährlich an der Erkrankung. Doch es gäbe viele Möglichkeiten zur Verbesserung, so die Fachleute bis hin zum Präsidenten der Österreichischen Ärztekammer, Johannes Steinhart (selbst Urologe), Radiologen, dem Leiter der Gesundheit Österreich (GÖG), Herwig Ostermann, und der Präsidentin der Selbsthilfe Österreich als Dachverband der Selbsthilfegruppen, Angelika Widhalm.

"Belege aus randomisierten (Zufalls-Zuteilung von Probanden zu Vergleichsgruppen, Anm.) Studien zeigen, dass ein wiederholtes organisiertes Screening die Prostatakrebs-Sterblichkeit deutlich verringern kann, während opportunistisches Testen weniger Vorteile bei mehr Überdiagnosen bringt", so die Experten. Vor allem bildgebende MR-Untersuchungen nach auffälligen PSA-Testergebnissen könnten unnötige und belastende Biopsie-Untersuchungen verhindern. Gleichzeitig könne man unnötige Therapien vermeiden.

Die wissenschaftlichen Hinweise für die Etablierung eines geregelten Prostatakrebs-Screeningprogramms seien eindeutig. Speziell eine 1994 in Schweden gestartete Untersuchung mit 20.000 Männern der Geburtsjahrgänge 1939 bis 1944 hat laut den Fachleuten Beweise dafür ergeben. Nach 18 Jahren alle zwei Jahre erfolgten Einladungen zu PSA-Tests reduzierte sich die Prostatakrebs-Sterblichkeit um statistisch signifikante 42 Prozent. In der Vergleichsgruppe mit nur zufälligen Tests fiel diese Mortalität statistisch nicht signifikant um zwölf Prozent. Andere ähnliche wissenschaftliche Studien hätten dieses Bild bestätigt.

Mittlerweile steht mit den Magnetresonanz-Untersuchungen (MR; MRI) ein gutes Verfahren zur Verfügung, um einen möglichen Verdacht auf ein Prostatakarzinom infolge erhöhter PSA-Werte im Blut zu erhärten oder schon vorher auszuschließen. Das macht viele Biopsien unnötig. Laut Shariat werden in Österreich die schon die meisten PSA-Tests unnötigerweise durchgeführt, nämlich in der Gruppe der 80- bis 94-jährigen Männer, bei denen allein schon wegen der verbleibenden Lebenserwartung die Entstehung eines Prostatakarzinoms kaum mehr eine Rolle mehr. "Nur ein Drittel der Männer, die es wirklich trifft, kommen zu den Untersuchungen", hat der Wiener Urologe dazu erklärt. In Österreich, so auch Andreas Huss, Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse bei einer Veranstaltung der Praevenire Gesundheitsinitiative, werden pro Jahr rund 400.000 der insgesamt rund 700.000 durchgeführten PSA-Tests nicht zielgerichtet durchgeführt.

Shariat wiederum erklärte: "In Österreich haben 40 Prozent der 45- bis 79-Jährigen zumindest einen PSA-Test bekommen, ebenso 48 Prozent der 80- bis 94-Jährigen. Wer aber mit 80 Jahren und darüber an einem Prostatakarzinom erkrankt, wird daran nicht sterben." So werde mit den zufälligen "opportunistischen" Tests ausgerechnet jene große Gruppe der Männer nicht erreicht, die im mittleren Alter bis Ende 70 eben am meisten durch diese Krebserkrankung gefährdet sind.

Das neue Programm soll das radikal ändern: Alle Männer zwischen 50 und 70 Jahren sollen eingeladen werden und via Hausärzte, Urologen etc. und zu Bluttests auf die PSA-Konzentration kommen. Bei niedrigen Werten gibt es längere Intervalle zur Wiederholung, bei erhöhten Werten soll der Urologe aufgesucht werden. Nach neuerlichem Test und verdächtigen Werten folgt eine Magnetresonanz-Untersuchung, schließlich im anhaltenden Verdachtsfall eine Biopsie und weitere Schritte. Gibt es beispielsweise im Abstand von jeweils fünf Jahren drei Mal niedrige PSA-Werte von unter einem Nanogramm pro Milliliter, kann überhaupt auf weitere Screeninguntersuchungen verzichtet werden.

Und so sehen die Berechnungen aus, wenn es in Österreich zu einem solchen Programm wirklich kommt: Von 1.000 eingeladenen und teilnehmenden Männern im Alter zwischen 50 und 70 Jahren würde bei 100 bis 160 (zehn bis 16 Prozent) ein erhöhter PSA-Wert (größer als drei Nanogramm pro Milliliter) im Blut festgestellt werden. Damit könnten aber bei niedrigen Werten 80 Prozent dieser Tests in den folgenden fünf Jahren entfallen.

Bei drei bis 7,5 Prozent (30 bis 75 Männer) der Teilnehmer würde eine Prostata-Magnetresonanzuntersuchung ohne Kontrastmittel erfolgen. Das wären um 34 Prozent weniger als derzeit durchgeführt werden. Zehn bis 30 Männer (ein bis drei Prozent) würden dann für eine Biopsie übrig bleiben. Das wären um 57 Prozent solcher belastenden Untersuchungen weniger, als bisher in Österreich erfolgen. Bei neun bis 22 Männern (0,9 bis 2,2 Prozent) wäre schließlich die Diagnose eines für Gesundheit und Überleben der Betroffenen relevanten Prostatakarzinoms gesichert.

"Europa hat sich bereits bewegt. Österreich hat seine Männer seit 30 Jahren ohne Entscheidung (für ein organisiertes Screening; Anm.) getestet. Es ist Zeit zum Aufholen, um der häufigsten Krebserkrankung bei Männern mit einem hoch qualitativen Programm zu begegnen: Einladungen, Risikobestimmung, Therapie nur, wenn notwendig und Messen der Ergebnisse", heißt es jetzt in der Wiener Klinischen Wochenschrift.