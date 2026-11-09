Biodiversitätsrat ortet "massive Leerstellen" in Renaturierungszielen

Für Johannes Rüdisser vom Institut für Ökologie der Universität Innsbruck ist die Situation rund um die politisch heiß umkämpfte "Renaturierungsverordnung" mit einem Haus vergleichbar, dem ein externer Gutachter attestiert, dass es Um- bzw. Neubau-Bedarf hat. Dann werden sozusagen die neun (teils unwilligen) Mieter - vulgo Bundesländer - mit all ihren verschiedenen Meinungen eingebunden und am Ende hätte man noch gerne, dass der Gutachter für die notwendigen Maßnahmen finanziell aufkommt. In etwa so erklärt sich für ihn die Forderung, dass die Mittel für Renaturierungs- und Artenschutzmaßnahmen in Österreich doch seitens der EU bereitgestellt werden sollten.

Dabei sind 82 Prozent der Landesfläche mittlerweile in einem "ungünstigen Erhaltungszustand", erklärte Rafaela Schinegger vom Institut für Landschaftsentwicklung der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien. Und: Dass dem so ist, sei hausgemacht. Daher brauche es "verbindliche Wiederherstellungs- und Finanzierungsziele" - auch auf nationaler Ebene, so die Wissenschafterinnen und Wissenschafter. Ja, Renaturierung im geplanten Ausmaß koste Geld: Im Entwurf geht man von 3,75 Milliarden Euro bis 2032 und weiteren 8,44 Milliarden Euro von 2032 bis 2050 aus. Sehe man sich aber an, wie viel Geld Österreich in klimaschädliche Subventionen wie die Pendlerpauschale steckt, wirke das budgetär nicht allzu bedrohlich, so die Biodiversitätsratsmitglieder.

Ein Euro für Wiederherstellung naturnaher Lebensräume rentiere sich laut Berechnungen der EU oder des Wifo noch dazu in etwa zwölffach. Sehe man sich an, welche Schäden Katastrophen wie das Hochwasser 2024 mit sich bringen, dessen Ausmaß mit Renaturierung durchaus hätte abgefedert werden können, komme etwa das Bereitstellen von Flächen, die mehr Wasser halten können, gar nicht teuer.

So habe man es beim Wiederherstellungsplan zwar nicht nur umfänglich mit einem "großen Entwurf mit konkreten Ansätzen und Kostenschätzung" zu tun, es fehle aber jegliche "räumliche Festlegung" sowie Angaben zu den Flächen, die insgesamt geschützt werden sollen. Dazu komme, dass "wohl das Herzstück der Renaturierungsverordnung" - Artikel 4, mit Fokus auf geschützte Arten - fehlt. Neben der Leerstelle bezüglich nationaler Gelder für Renaturierung findet sich hier die nächste solche: Unter den Überschriften steht in dem Artikel noch nichts, monierte der Ökologe und "Wissenschafter des Jahres 2022", Franz Essl, von der Universität Wien.

Es sei durchaus schwierig mit den in Österreich getrennten Zuständigkeiten im Umweltbereich zwischen Bund und Ländern, es gebe aber Beispiele, wo diese Abstimmung durchaus funktioniert, sagte Erika Wagner vom Institut für Umweltrecht der Universität Linz. Mancherorts stehe hier sicher auch "Unwillen" dahinter. Nun müsse aber nachgeliefert und auch der bisher "mangelhafte" Teilnahmeprozess rund um den Entwurf nachgeholt werden.

Punkto "Artikel 4" müsse "man jetzt rasch umsetzen und nachliefern", sonst bleibt der Plan vielfach "unvollständig", so Essl, der darauf hinwies, dass der Biodiversitätsrat zu dem Papier eine umfassende Stellungnahme verfasst hat. Immerhin müsse sich hier etwas tun, denn bis März 2027 kommt die Rückmeldung seitens der EU und dann bleibt bis Herbst nächsten Jahres Zeit, um den Plan zu finalisieren.

In dem Zusammenhang erneuerte der Rat auch seine Forderung nach einer österreichischen "Biodiversitätsmilliarde". Diese könne sich zwar nicht über Nacht materialisieren, es brauche aber einen Entwicklungspfad in die Richtung. Das Geld sei prinzipiell vorhanden, wenn man sich die veranschlagten rund 2,7 Mrd. Euro für die Lobau-Schnellstraße ansieht, betonte Essl.

(S E R V I C E - Die Stellungnahme online: https://www.biodiversityaustria.at/renaturierung-2/ )