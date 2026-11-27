In einer Studie, veröffentlicht in "Nature Human Behaviour", testete ein 108-köpfiges Team um den Innsbrucker Verhaltensökonom Michael Kirchler 55 kursierende, im Rahmen einer internationalen Ausschreibung eingesammelte Ideen - von Informationskampagnen bis zu Reflexionsaufgaben -, um bei Menschen mehr Zustimmung zum CO2-Preis zu bewirken. Die Wirksamkeit der Maßnahmen testete man mit 20.000 Personen aus den USA, wo es "aktuell keine nationale CO2-Bepreisung gibt und die Einstellungen der Bevölkerung zu diesem Thema sehr unterschiedlich sind", hieß es. Das Ergebnis: Der Durchschnitt aller 55 Interventionen zeigte einen kleinen, aber statistisch signifikanten positiven Effekt. Besonders gut wirkten Interventionen, die zum Nachdenken anregten: Einen großen Effekt erzielte der Brief an eine fiktive Person einer künftigen Generation, teilte die Uni mit. Bei 44 der 55 Designs wiesen die Forschenden keinen statistisch signifikanten Effekt nach. "Wir haben gesehen, dass nicht alles wirkt, was plausibel klingt", wurde Kirchler zitiert.

Service: https://www.nature.com/articles/s41562-026-02629-8