Organisiert wurde die diesjährige "Hans Tuppy Lecture" des in Großbritannien als "Professor für Energie und Nachhaltigkeit" tätigen Wissenschafters von der Universität Wien und der Akademie der Wissenschaften (ÖAW). "Vom Verständnis der Photosynthese zur Entwicklung chemischer Kreislauf-Industrien" spannte Reisner den Bogen. Der am 22. Dezember 1979 geborene Forscher hat an der Uni Wien studiert und ist seit gut 20 Jahren vor allem in Großbritannien wissenschaftlich unterwegs - und wurde vielfach ausgezeichnet.

Von der Sonne angetriebene chemische Prozesse - oftmals unter Nutzung des Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) -, an deren Ende Verbindungen stehen, die in diversen Industrieprozessen gebraucht werden und Grundstoffe für wichtige Produkte sind, stehen im Mittelpunkt von Reisners Arbeit. Er befasst sich auch mit Möglichkeiten zur Nutzung von Abfällen, die durch chemische Umwandlungsprozesse wieder in neuer Form in den wirtschaftlichen Kreislauf gelangen sollen. So gewinnen er und sein Team etwa in einem solarbetriebenen Reaktor Wasserstoff aus Plastikmüll.

In der Natur produzieren Pflanzen mit ihren Blättern bei der Photosynthese aus CO2 und Wasser mithilfe von Sonnenlicht einen Energieträger (Zucker). Nach diesem Vorbild hat Reisner im Jahr 2012 in Cambridge im Rahmen eines Christian-Doppler(CD)-Labors begonnen, an einer Technologie zu arbeiten, die die Energie des Sonnenlichts zur Produktion eines Energieträgers nutzt. Mittlerweile gibt es mehrere Prototypen "künstlicher Blätter", über deren Entwicklung und Fortschritte das "ReisnerLab" an der britischen Elite-Uni regelmäßig in hochrangigen Fachjournalen berichtet.

Bis dato nutzt die chemische Industrie vor allem Öl als Ausgangspunkt für die meisten Prozesse, etwa bei der Herstellung von Kunstdünger. Das ist nicht nur aus Gründen der Nachhaltigkeit ein Problem, es sei auch ein wirtschaftliches, wie sich nicht zuletzt am Iran-Krieg ablesen lässt. "Ich bin überzeugt, dass die Photonenökonomie die Zukunft ist", sagte Reisner an der Uni Wien. Solarenergie werde in den nächsten zehn bis 20 Jahren nicht nur zum größten Energiebereitsteller werden, sondern auch die chemische Industrie antreiben.

Seitens der Wissenschaft ist schon seit weit mehr als 100 Jahren klar, dass die Nutzung von fossilen Energieträgern den Klimawandel antreibt. Und schon recht früh gab es enthusiastische Stimmen, was die Nutzung von Solarenergie betrifft. Es kam aber anders, und der Siegeszug der Photovoltaik manifestierte sich erst in den letzten Jahren durch sinkende Preise ausgehend von der Solar-Industrie in China. Auch im Bereich der Chemie sei der Aufstieg der Solarindustrie "eine aufregende Aussicht". Für Chemiker breche jetzt quasi "die beste Zeit" an. Die Welt braucht neue Konzepte, die es zu entwickeln und auf den Markt zu bringen gilt.

Die aufsehenerregende Entwicklung des "künstlichen Blattes" - das sogar mit britischem Sonnenlicht funktioniert, wie Reisner humorig anfügte - im Rahmen des CD-Labors war sozusagen der Startschuss für viele neue Ideen, in deren Mittelpunkt die Nutzung von CO2, Plastik oder Biomasse als wichtigste Ausgangsstoffe für nachgefragte Verbindungen steht. Die künstliche Photosynthese könne eben auch industriell Interessanteres als Zucker herstellen.

Der Weg in Richtung großflächiger Nutzung sei zwar noch ein weiter, aber man sehe bei so vielen Prototypen mittlerweile, wie gut die Grundprinzipien funktionieren. Hier gebe es selbstverständlich auch Rückschläge, wie etwa bei einem europäischen Wettbewerb um fünf Millionen Euro Preisgeld, bei dem es darum ging, Kraftstoff sozusagen direkt aus Sonnenlicht herzustellen. Beim Finale in Italien erlebte man mit einem aufwendig konstruierten "künstlichen Baum" ein "Desaster", weil das Wetter der Demonstration einen Strich durch die Rechnung machte - mit der Methode landete man aber immer noch auf dem zweiten Platz. Solche internationalen Wettbewerbe seien nicht nur "sehr befruchtend", sondern würden auch zeigen, wie viele Forschungsgruppen weltweit sich mit ähnlichen Ideen tragen wie seine Gruppe in Cambridge, aus der bereits mehrere Start-ups hervorgegangen sind.

Inzwischen arbeite man auch mit CO2, das über Nacht direkt aus der Luft gewonnen wird, um damit am Tag mit Sonnenlicht Synthesegas herzustellen. Relativ einfach könne man bereits vor allem mit Plastikmüll und Biomasse arbeiten. Diese Verbindungen brauchen im Gegensatz zum sehr stabilen Wasser oft "nur einen kleinen Kick" mittels Energie aus Photonen, um wiederum die in ihnen gebundene Energie nutzbar zu machen.

Für Reisner besteht hier die Aussicht auf eine echte Kreislaufökonomie mit der Vision von Verwertungsanlagen etwa in der Nähe von abfallverwertenden Einrichtungen. Bis das alles in großem Maßstab funktioniert, werde es noch dauern, er könne den Weg aber zum Teil schon recht deutlich vor sich sehen, sagte der Chemiker. Noch laufen einige Prozesse nicht effizient und über lange Zeit hinweg stabil genug: "Die Vision ist aber klar. Solarenergie wird den Planeten versorgen", so Reisners optimistische Sichtweise. Und die nächste Idee stehe schon in den Startlöchern: Man denke darüber nach, mit Solarenergie E. coli-Bakterien dazu anzuregen, punktgenau Chemikalien zu fertigen.

(S E R V I C E - https://reisnerlab.com )