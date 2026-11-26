Dafür verantwortlich zeichnen die NHM-Forscher Marcelo Domingos de Santis und Alexssandro Camargo. Der "neue" Fund in der bestehenden Museumssammlung erfreut die Wissenschafter, die in der Aussendung darauf hinweisen, dass in musealen Archiven immer wieder derartige Entdeckungen gemacht werden können.

Das gilt vor allem für derart umfangreiche Sammlungen, wie sie der Zoologe Natterer von seinen Forschungsreisen mitbrachte. Er gilt als einer der wichtigsten Vertreter seiner Zunft des 19. Jahrhunderts. Die Kollektion, in der die Neuentdeckung gemacht wurde, hat der Wissenschafter auf seinen Brasilien-Reisen in den Jahren 1817 bis 1835 zusammengestellt. Sie umfasst 32.825 Insekten, mehr als tausend Säugetiere und über 12.000 Vögel, so das Museum, das auch noch zahlreiche Fische, Muscheln, Schnecken, Eingeweidewürmer, Eier, Samen, Mineralien und andere Mitbringsel aus dieser historischen Quelle sein Eigen nennt.

"Naturkundliche Museen spielen in den Biowissenschaften eine enorme, oft übersehene Rolle. Ein erheblicher Teil unseres Wissens über Verbreitung, Vielfalt und Verwandtschaft heutiger und fossiler Organismen stammt aus der Untersuchung von Museumsobjekten", wird Domingos de Santis zitiert. An ihnen lassen sich historische Veränderungen nachzeichnen und sie seien dementsprechend wichtig, um Modelle zukünftiger Entwicklungen zu entwickeln, heißt es.

(S E R V I C E - https://dx.doi.org/10.3897/evolsyst.10.204851 )