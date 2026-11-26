Der am Institut für Wasserbau und Ingenieurhydrologie der Technischen Universität (TU) Wien tätige Wissenschafter ist einer der Hauptautoren der neuen Publikation unter der Leitung chinesischer Kollegen. Die Frage, wie der Wasserhaushalt auf Extremtemperaturen reagiert, ist vor allem angesichts des heurigen Hitze- und Dürrejahres in unseren Breiten und weiten Teilen Europas nochmals virulenter, so der Experte im Gespräch mit der APA.

Die "Science"-Studie macht sich hier eine Art "natürliches Experiment" zunutze, um die "Widerstandsfähigkeit der Wasserressourcen unseres Planeten unter extremen Hitzestress" zu untersuchen, wie die Forschenden schreiben. Zwei "so extreme Jahre" wie 2023 und 2024, die mit so guten Daten belegt sind, gab es bisher auch noch nicht, betonte Blöschl. In die Analysen flossen Messungen des Abflusses in 150 großen Flusseinzugsgebieten und Satellitendaten über rund 1,2 Millionen Seen und Stauseen der Erde ein. Auch unter Zuhilfenahme von Methoden des maschinellen Lernens (KI) konnte man die weltweite Wasserverfügbarkeit von 1991 bis 2025 abschätzen. In dem Ausmaß wurde so etwas bisher noch nie gemacht, so der Hydrologe.

Ein klares Ergebnis ist, dass der einfache Schluss, dass mehr Verdunstung in einer Atmosphäre, die bei höheren Temperaturen mehr Wasserdampf halten kann, zu mehr Niederschlägen führt, nur eine Seite der Medaille ist. So sieht man anhand 2023/2024, dass nicht unbedingt trockenere Gegenden trockener und feuchtere Regionen feuchter werden, wie oftmals angenommen. Gerade in Südamerika war das Minus mit Abstand am größten: Fast 18 Prozent betrug es bei den Flusspegelständen, 16,5 Prozent bei Seen und Stauseen. Trotz dieser durchschnittlichen Abgänge, etwa im traditionell feuchten Amazonasgebiet, gab es auch südamerikanische Gegenden, die gleichzeitig unter extremen Regenfällen und Hochwässern litten, heißt es. Insgesamt gab es seit 1991 keine Zeitperiode mit ähnlichen Rückgängen und Veränderungen.

Man sehe, dass die Verdunstung in solchen Phasen zwar großflächig zunimmt, die Niederschläge regional jedoch sehr unterschiedlich zunehmen, erklärte Blöschl. So beobachte man auch teils mehr Regen über Meeresflächen. In Europa steht für 2023/24 bei den Seen und Stauseen ein Minus von knapp zwölf Prozent gegenüber dem langjährigen Schnitt zu Buche. Bei den Flusspegeln zeigte sich sogar ein leichtes Plus. Letzteres wäre bei einer Analyse des heurigen Jahres mit zum Beispiel in Österreich bis dato rund einem Drittel weniger Regen, bei extrem hohen Temperaturen und entsprechender Verdunstung, völlig anders. "Es war ja heuer im Sommer auch die berechtigte Frage, wo der Niederschlag eigentlich ist?", sagte Blöschl. Der Regen fiel jedenfalls "nicht bei uns, sondern mehr über dem Ozean".

Dass man in den Daten in der Publikation für 2023/24 eine so starke Wasserabnahme auf Landflächen sehen könnte, "hätte ich nicht erwartet", so der Hydrologe: "Dass das Minus heuer in Europa so stark ist, hätte ich aber auch nicht erwartet." In unseren Breiten hat die extreme Trockenheit dazu beigetragen, dass sich das Wetter quasi selbst blockiert hat bzw. eingerastet ist. Die wenige weitere Verdunstung aus den ausgedörrten Böden brachte jenen selbstverstärkenden Prozess in Gang, der die ungünstige Stabilität zur Folge hatte.

In Europa geht im Vergleich zum 19. Jahrhundert der Trend insgesamt in Richtung Sommertrockenheit, so Blöschl: Ist es jetzt im Sommer heiß, gibt es weniger Regen. Ist es im Winter warm, kommt mehr Niederschlag. Das ist vor allem für die Landwirtschaft und Elektrizitätswirtschaft ein Problem, während es für die Wasserversorgung und Grundwasserbildung eher positiv wäre, so der Forscher vorsichtig.

Alles in allem sehe man, dass der Wasserhaushalt in einem sich rasch durch den Klimawandel erwärmenden System offenbar sensibler reagiert, als vielfach angenommen, schreiben die Wissenschafterinnen und Wissenschafter in der Arbeit. So komme man besonders bei den Klimamodellen an die Grenzen, in denen verlässliche Prognosen gemacht werden können. In der Kombination mit hydrologischen Modellen, wie in der vorliegenden Publikation, könne man die Rückkopplungsmechanismen aber beobachten. Blöschl: "Und jetzt stellt sich heraus, dass die scheinbar stärker sind, als man sich gedacht hat."

Dementsprechend müsse man all diese Prozesse gemeinsam berücksichtigen. "Es geht nicht darum, dass es überall und jedes Jahr trockener wird. Das eigentliche Problem ist, dass die Schwankungen der Wasserverfügbarkeit zunehmen können. Selbst Regionen, die bisher als wasserreich galten, können plötzlich von schwerer Trockenheit betroffen sein", so Blöschl.

(S E R V I C E - https://dx.doi.org/10.1126/science.aei2575 )