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Die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) vergibt wieder vier Stipendien zu je 5.000 Euro für journalistische Projekte zu Forschung und Wissenschaft. Es soll Journalistinnen und Journalisten ermöglichen, sich unabhängig vom täglichen Redaktionsbetrieb intensiv mit einem Forschungsthema zu beschäftigen und daraus ein journalistisches Projekt zu entwickeln.

von APA