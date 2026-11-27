©APA, dpa, Annette Riedl
Die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) vergibt wieder vier Stipendien zu je 5.000 Euro für journalistische Projekte zu Forschung und Wissenschaft. Es soll Journalistinnen und Journalisten ermöglichen, sich unabhängig vom täglichen Redaktionsbetrieb intensiv mit einem Forschungsthema zu beschäftigen und daraus ein journalistisches Projekt zu entwickeln.
von
Die Förderung läuft über drei Monate. Eingereicht werden können Projekte aus allen Bereichen der Wissenschaft und Forschung. Bewerbungen sind bis 25. Jänner 2027 möglich.
Service: Stipendienausschreibung: https://go.apa.at/H6RDm8tI