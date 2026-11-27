Die chronische myeloische Leukämie ist eine Blutkrebsart, die mit täglich einzunehmenden Tabletten, sogenannten Tyrosinkinase-Inhibitoren, oft sehr gut behandelt werden kann. Die Medikamente blockieren das überaktive Enzym (BCR-ABL1), das die Krankheit antreibt. Die meisten Patienten sprechen gut auf die Therapie an.

Allerdings wechseln 30 bis 40 Prozent der Behandelten letztendlich zu einem anderen Medikament: Bei zwei Drittel ist das wegen Nebenwirkungen der Fall. Bei einem Drittel der Patienten muss die Therapie umgestellt werden, weil die CML-Erkrankung nicht optimal anspricht. Das wird alle drei Monate mit einer Blutuntersuchung überprüft, sodass es Monate dauern kann, bis man erkennt, dass ein Medikament nicht mehr ausreichend wirkt.

Ein internationales Wissenschafterteam um Stein-Erik Gulaksen (Universität Bergen Norwegen), unter ihnen Dominik Wolf vom Innsbrucker Comprehensive Cancer Center (MedUni Innsbruck), hat jetzt in der Fachzeitschrift "Signal Transduction and Targeted Therapy" (doi: 10.1038/s41392-026-03070-z) ein neues System vorgestellt, das sie bereits an Blutproben von Patienten getestet haben. Die Wissenschafter analysierten Blutproben von 81 neu diagnostizierten Patienten aus zwei klinischen Studien. Die Proben wurden unmittelbar vor der Einnahme der ersten Tablette und erneut etwa zum Zeitpunkt der maximalen Wirkstoffkonzentration im Blut entnommen: nach einer Stunde bei dem Medikament Dasatinib, nach drei Stunden bei dem Medikament Nilotinib.

Mithilfe der sogenannten Massenzytometrie, die mehr als 40 Proteine in jeder einzelnen Zelle misst, identifizierten die Forscher 37 Arten von Blut- und Immunzellen sowie die in ihnen aktiven Signalstoffe. Insgesamt analysierten sie 44 Millionen Zellen von Patienten und gesunden Freiwilligen.

Bereits wenige Stunden nach der ersten Dosis reduzierten beide Medikamente die überaktive Signalübertragung in den Leukämiezellen deutlich. Dies betraf auch seltene Zellen, die leukämischen Stammzellen ähneln - jenen Zellen, die vermutlich das geringfügige Bestehen der Krankheit auch während der Behandlung ermöglichen.

Ein maschinelles Lernmodell kombinierte schließlich die Messwerte jedes Patienten zu einem individuellen Profil. "Diese Profile sagten voraus, wie viel an Leukämiezell-Belastung nach zwölf Monaten noch im Blut vorhanden sein würde. Sie schnitten genauso gut oder sogar besser ab als der Risikoscore, den Ärzte heute bei der Diagnose verwenden", hieß es in einer Aussendung zu der Fachpublikation.

Die Signale, welche Erfolg oder Nichtansprechen auf die Behandlung vorhersagten, unterschieden sich zwischen den beiden Medikamenten. Dasatinib wirkt auch auf das Immunsystem. Bei Patienten, die es einnahmen, waren die besten Vorhersageparameter die Zahl der Leukämiezellen zu Beginn der Behandlung sowie die Aktivität der T-Zellen und der natürlichen Killerzellen (NKs), beides Immunzellen.

Nilotinib wirkt offenbar selektiver auf die Leukämie. Bei Patienten, die es einnahmen, waren Überlebens- und Zelltodsignale innerhalb der seltenen, stammzellähnlichen Leukämiezellen die besten Vorhersageparameter. "Dies deutet darauf hin, dass solche Profile Ärzten eines Tages helfen könnten, von Anfang an das beste Medikament für jeden Patienten auszuwählen - ein Ansatz, der nun in klinischen Studien überprüft werden muss", schrieb die Universität Bergen. Eine solche Untersuchung ist bereits in Planung.