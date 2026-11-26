Das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) ist vor allem für Säuglinge und ältere Personen gefährlich. Für Neugeborene gibt es seit Ende 2024 kostenlos eine passive Immunisierung, die die Hospitalisierungen von Kindern bis zwei Jahren mit dem Virus in Österreich rund um die Hälfte reduziert hat. Bei Erwachsenen ist eine RSV-Impfung im nationalen Impfplan ab 60 Jahren empfohlen und unter diesem Alter auch für Risikogruppen. Eine Dosis bietet Schutz für mindestens drei Saisonen. Ob und wann weitere Impfungen nötig sind, ist noch Gegenstand laufender Studien. Die RSV-Impfung muss daher aber nicht wie jene gegen Influenza oder Covid-19 jährlich verabreicht werden.

Für Personen ab 60 Jahren wird eine RSV-Infektion mit steigendem Alter immer risikoreicher, erläuterte Rebhandl, der Lektor an der Johannes Kepler Universität Linz ist. Zusätzlich ist das Virus "vor allem gefährlich für Menschen, die schon an einer chronischen Erkrankung leiden, zum Beispiel an Diabetes mellitus, an COPD, an Herzinsuffizienz oder koronarer Herzkrankheit". All diese Personen haben ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf, der zu Hospitalisierungen und Todesfällen führen könne, "die man natürlich auch vermeiden kann durch die Impfung", sagte der Mediziner.

Auch Transplantierte gehören unabhängig vom Alter zu den Hochrisikogruppen, betonte Widhalm. Die Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands Selbsthilfe hatte im Jahr 2008 wenige Tage nach einer Lebertransplantation einen Lungeninfarkt aufgrund einer RSV-Infektion erlitten. Sie musste drei Monate auf der Intensivstation künstlich beatmet werden und sei "heute noch schwer lungengeschädigt", berichtete Widhalm.

"RSV muss Teil des öffentlichen Impfprogrammes werden", forderte sie. Die derzeit privat zu zahlende Impfung ist bis Ende März um 195 statt 275 Euro erhältlich. Aber auch das könne sich nicht jeder leisten. "Man kann sich wahnsinnig vieles ersparen", betonte Widhalm. RSV verursacht in Österreich Krankheitskosten von 316,9 Millionen Euro pro Jahr, hatte das Institut für Pharmaökonomische Forschung (IPF) im Vorjahr errechnet.

Zur erhofften Aufnahme in das Gratis-Impfprogramm sei "zusätzliche Awareness-Arbeit unbedingt notwendig", empfahl Widhalm. Bei den seit November 2025 für Risikogruppen kostenlosen Gürtelrose- (Herpes Zoster) und Pneumokokken-Impfungen "gab es breite Informationen und damit auch eine große Nachfrage", berichtete Heimo Pernt, Leiter der NEOSplus und damit Vertreter der Altersgruppe 50plus der NEOS. Falls auch die RSV-Impfung beworben und darüber informiert werde, wenn diese ebenfalls künftig in das öffentliche Impfprogramm aufgenommen wird, dann erwarte er sich auch hier eine entsprechende Nachfrage, sagte Pernt, der ebenfalls Unterstützer der "Plattform für gesundes Leben 60plus" von Praevenire ist.

"Wir freuen uns natürlich, dass es Impfen ab 2027 auch in den Apotheken gibt", sagte der NEOSplus-Leiter. Es sei ein Beginn und werde "noch größer werden", erläuterte Pernt zur Diskussion, warum bestimmte Impfungen vorerst nicht in Apotheken geimpft werden dürfen. "Letztendlich werden Ärzte und Apotheker mithelfen, in Österreich die Durchimpfungsraten dorthin zu kriegen, dass wir nicht mehr Schlusslicht sind", hoffte er. "Wir begrüßen das wirklich aus Überzeugung, weil Impfen muss eine Sache sein, die nahegebracht wird", sagte auch die BVSHOE-Vorstandsvorsitzende Widhalm. Ältere Menschen würden häufig in die gleiche Apotheke gehen und hätten großes Vertrauen in ihren Apotheker, betonte sie.

"Ich würde mir wünschen, dass wir gleichzeitig darüber diskutieren, dass die Ärzte und Ärztinnen in den Ordinationen die Impfstoffe sofort verfügbar haben und der Patient nicht dann erst in der Apotheke den Impfstoff besorgen muss", erklärte Rebhandl. "Wenn wir im Impfgespräch sind und wir können sofort impfen, haben wir eine höhere Chance, dass das auch wirklich erfolgt." Wenn Apotheker und Ärzte hier "auf gleicher Höhe sind" und Apotheker für den akuten Notfall einer sehr seltenen allergischen Reaktion auf eine Impfung geschult seien, die notwendige Anamnese und Aufklärung machen, Kontraindikationen ausschließen und im elektronischen Impfpass dokumentieren, dann sei auch das Impfen in Apotheken "sicher eine Maßnahme, die dazu beitragen kann, dass wir die Durchimpfungsraten in die Höhe bringen", sagte der Mediziner.

( S E R V I C E - Informationen des Gesundheitsministeriums zur RSV-Impfung: https://impfen.gv.at/impfungen/rsv )