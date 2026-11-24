Dass rund um Corona auch Ende 2026 bei einigen die Emotionen hochgehen können, zeigte sich erwartungsgemäß bei einem vom Wissenschaftsministerium organisierten "Science Talk" mit dem Titel "Was die Forschung aus der Covid-19-Pandemie gelernt hat" am Montagabend an der Technischen Universität (TU) Wien. Umso klarer erscheint daher für Forschende, dass es für den Fall der Fälle möglichst Pläne zum Handeln gibt, die - je nach Kenntnisstand zum jeweiligen Zeitpunkt - nachvollziehbare Maßnahmen vorsehen. Es mache eben einen Unterschied, wie lange Inkubationszeiten sind, mit welchen Sterbewahrscheinlichkeiten in etwa zu rechnen ist und welche Kapazitäten das Gesundheitssystem tatsächlich hat.

Die Kunst in sehr unübersichtlichen Anfangsphasen von Ausbrüchen neuer Krankheiten ist, das richtige Maß zwischen Einschränkungen und Öffnen zu finden. Dass das bei SARS-CoV-2 bei weitem nicht immer gelungen ist, sei in der Rückschau klar. Komme eine neue Pandemie, brauche es auch Eingeständnisse, dass Dinge schiefgehen können, mitunter Fehler gemacht werden und Unsicherheiten bestehen. Egal, wo man im politischen Spektrum steht: Für Politiker verschiedener Prägung "sollte es genauso wichtig sein, dass es ihren Wählern gesundheitlich gut geht". Manche hätten eben auch versucht, mit der Pandemie politisches Geld zu wechseln, was vielerorts viel an Vertrauen gekostet hat. Das Vertrauen in die Wissenschaft sieht Krammer jedoch nicht tiefgreifend erschüttert, jenes in manche Institutionen vielleicht aber schon.

Im Rahmen des Ludwig Boltzmann Instituts für Wissenschaftsvermittlung und Pandemievorsorge an der Medizinischen Universität Wien versuchen Krammer und Kolleginnen und Kollegen auch in Kooperation mit Fachleuten aus der Psychologie Strategien in der Wissenschaftskommunikation weiterzuentwickeln. Die Gesundheitssystem-Forscherin Eva Turk von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in St. Pölten hat an einer groß angelegten Studie mitgearbeitet, in deren Rahmen rund 900 Interviews zur Covid-Krise in verschiedenen Ländern geführt wurden. In einigen Staaten ging demnach tatsächlich viel Vertrauen in handelnde Personen und Institutionen verloren.

Zu Beginn der Pandemie arbeitete die Wissenschafterin in Norwegen, wo sehr transparent dargestellt wurde, was man warum zu tun gedenkt und viele Teile der Gesellschaft eingebunden wurden - etwa in Pressekonferenzen für Kinder. In Slowenien, wo Turk Interviews geführt hat, war das anders. Jugendliche hätten sich hier etwa nicht gehört gefühlt, obwohl sie stark unter Einschränkungen litten. Ihr Rat für die nächste Pandemie: Mit unterschiedlichen Gruppen darüber sprechen, was sie brauchen, sich um nachvollziehbare Kommunikation bemühen, möglichst verlässliche Informationen in verständlicher Sprache geben und ausdrücken, dass es Zusammenarbeit braucht, um besser und schneller durch die Krise zu kommen.

Teresa Gisinger von der Meduni Wien betonte, dass es mehr Augenmerk darauf bräuchte, "wirklich vulnerable Menschen" bei einer neuen Pandemie zu schützen. Auch sollte man sich die Situation von vielfältig benachteiligten und unter Druck stehenden Frauen in solchen Situationen genauer ansehen.

Das Planen für die nächste solche Situation ist laut Krammer alles andere als eine Art Draufgabe: Die Wahrscheinlichkeit für eine neue Pandemie sei "extrem hoch". Es gebe "leider viele Kandidaten" in Form von Viren, die in Tieren kursieren, die potenziell auf den Menschen übergehen könnten. Schnittstellen zwischen Nutztieren und Menschen gibt es ebenso viele und ein Virus kann in der modernen, mobilen Gesellschaft innerhalb kürzester Zeit unglaubliche Distanzen überwinden. Wer also nicht vorsorgt, handelt zukunftsvergessen.

Klar sei: "Österreich hat null Kapazitäten, um Impfstoffe oder antivirale Therapien zu produzieren", betonte Krammer. Das sei aber auch ein globales Thema. Die Forschung habe in der Pandemie wissenschaftlich-technisch Fortschritte gemacht und sei "besser vorbereitet als vor zehn Jahren". In den USA als "Motor" in der Vakzinentwicklung werden aber zurzeit Mittel stark zurückgefahren. Neue Impfstoffe müssten teils schon in Kanada getestet werden. Europa könne in dieser bedenklichen Entwicklung nicht aushelfen - auch kontinentweit würden hier die Kapazitäten fehlen. Hier gebe es also wie auch bei Überwachungsmaßnahmen von sich verändernden Viren eigentlich viel zu tun, so der Leiter des Wiener Ignaz Semmelweis Instituts für Infektionsforschung (ISI).